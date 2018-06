Petite-Vallée: le village qui chante

PETITE-VALLÉE | Comment un petit village de 150 habitants à neuf heures de route de Montréal est-il devenu un berceau de la chanson québécoise ? À Petite-Vallée, qui accueillera dès le 28 juin la 36e édition du Festival en chanson, tout le monde chante. Les familles, tissées serré, s’assurent de transmettre l’amour de la musique de génération en génération.

Cette année, pas moins de 20 000 visiteurs sont attendus et plus d’une trentaine de spectacles seront présentés.

« On est connecté sur la nature avec le fleuve, l’horizon à perte de vue... On est un lieu extraordinaire pour la création, on ne se concentre pas sur autre chose que ça », dit celui qui se démène pour tout livrer à temps pour le festival et qu’on a rencontré entre deux appels téléphoniques sur le chantier du chapiteau.