Portes ouvertes à la Fondation Mira à Sainte-Madeleine

SAINTE-MADELEINE - En 1981, la Fondation Mira fondait la première école de chiens-guides au Canada. Trente-sept ans plus tard, sa réputation est indiscutable, tout comme son apport aux personnes non voyantes ou ayant des limitations physiques. L’organisme a tenu ses portes ouvertes samedi à Sainte-Madeleine, en Montérégie.

Sur place, il était possible de participer à plusieurs activités avec des chiens d'assistance ou des chiens-guides.

Le pavillon le plus populaire était sans contredit celui de la pouponnière, où on pouvait observer les 77 chiots de la Fondation.

Depuis sa création, Mira a donné plus de 3000 chiens aux personnes dans le besoin. Les braves bêtes sont surtout connues pour l'aide aux non-voyants. Pourtant, aujourd'hui, la moitié des chiens sont formés pour venir en aide aux enfants atteints du spectre de l'autisme.

«Ils commencent la première année en famille d'accueil et sont ensuite sélectionnés dans différents programmes. Quand ils sont en assistance, on commence l'entraînement au chenil et on termine par la ville», explique Audrey Hyland, entraîneuse de chiens.

La Fondation Mira, c'est donc aussi 300 familles d'accueil. Les chiots y habitent pendant un maximum de 18 mois pour aider à leur processus de socialisation.