Un bel effort, mais...

On ne peut certainement pas reprocher à Samuel Thivierge de manquer de détermination. En plus d’avoir écrit, réalisé et financé lui-même son second long métrage, le thriller Identités, le jeune comédien et réalisateur a réussi à convaincre des acteurs de renom comme Gilbert Sicotte et Samy Naceri (la vedette de Taxi) de jouer dans le film.

Mais le jeu en valait-il la chandelle ? La question mérite d’être posée. En tournant Identités avec un budget très respectable de 1,1 M$ (obtenu surtout avec du financement privé), Samuel Thivierge (La fille du Martin) a réalisé un film ambitieux et léché visuellement, mais qui souffre de nombreux problèmes sur le plan du scénario.

L’intrigue d’Identités s’inspire librement d’une histoire de fraude dont la famille de Samuel Thivierge a été victime il y a quelques années. On y suit le parcours de Christopher (joué par Thivierge), un jeune homme qui débarque à Montréal après avoir fui sa petite ville natale. Aussitôt arrivé dans la grande ville, il se trouvera un petit boulot dans un garage géré par deux escrocs qui le prendront sous leur aile et lui apprendront à devenir un redoutable fraudeur.

Sur le plan technique, Samuel Thivierge a peu de choses à se reprocher. Même s’il a été produit de façon artisanale, Identités est un film agréable à regarder, qui se démarque par son côté clinquant et ses beaux décors naturels.

C’est au niveau du scénario que le bât blesse. L’intrigue du film, qui n’a rien de très original, est bourrée d’incohérences et plusieurs dialogues sonnent faux. Certains acteurs comme Gilbert Sicotte se tirent bien d’affaire, mais le jeu d’ensemble se révèle inégal. Si on peut saluer l’effort de Thivierge, force est de constater que le résultat déçoit.

Identités (2/5)

Un film de Samuel Thivierge

Avec Samuel Thivierge, Gilbert Sicotte, Samy Naceri