Un clin d’œil à Gilles

Comme scénario idéal, on ne pouvait trouver mieux. Sebastian Vettel s’élancera de la position de tête cet après-midi au circuit Gilles-Villeneuve.

Le Néerlandais Max Verstappen, qui avait dominé les trois séances d’essais libres du week-end à bord de sa Red Bull, a inscrit le troisième chrono le plus rapide lors de l’ultime ronde Q3.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) partageront quant à eux la troisième rangée au départ.

Les six premiers pilotes ont battu le record de piste de 1 min 11,459 s que détenait Hamilton depuis l’an dernier.

Une situation prévisible puisque, comme il y a deux semaines à Monaco, le fournisseur Pirelli avait proposé aux équipes la gomme la plus performante de sa gamme, l’hypertendre, que tous les pilotes ont utilisée dans la phase ultime des qualifications.

Le groupe des 10 premiers est complété par Nico Hülkenberg (Renault), Esteban Ocon (Force India), Carlos Sainz (Renault) et Sergio Perez (Force India).

Lance Stroll et Sergey Sirotkin ont été éliminés dès la ronde initiale des qualifications (Q1). Le jeune Québécois s’élancera de la 17e position, tout juste devant son coéquipier.

« Le week-end avait mal commencé, a-t-il raconté, mais l’équipe a fait un travail remarquable. Vendredi, notre rythme n’était pas suffisant, mais on a su redresser la barre. Ce matin [samedi], je me suis levé du bon pied. C’est fantastique de le faire ici à Montréal devant des milliers d’amateurs vendus à la cause de Ferrari.