Zaza d’abord: une pièce sur fond d’opéra

C’est la pièce Zaza d’abord qui prendra l’affiche pour toute la saison estivale au Théâtre des Cascades.

La comédie déjantée devrait séduire son public par ses multiples quiproquos, sa musique d’opéra et une histoire d’amour qui pourrait fonctionner grâce à un bon génie sorti d’une bouteille.

La pièce écrite par Sophie Clément et Marcel Lebœuf, qui a été jouée à plusieurs reprises depuis quelques décennies, raconte l’histoire d’un baryton ambitieux de voir sa carrière exploser et de sa fille Zaza, campée par Marie-Eve Trudel.

« J’ai suivi des cours de chant pour travailler ma voix depuis janvier dernier », révèle le comédien Roger Léger qui interprétera Octave Chanteclair, le père de Zaza, baryton de réputation internationale, et grand chanteur d’opéra. « C’est un beau défi. »

Un bon génie

Zaza retrouvera Théo (Joachim Tanguay), un ami d’enfance qui travaille pour son père comme concierge dans la maison familiale. Celui-ci est amoureux de Zaza, mais ses chances sont minces. Il fera alors appel à un bon génie (Josée Deschênes) sorti d’une bouteille rapportée du Moyen-Orient pour parvenir à ses fins sur le plan amoureux. Nous revoilà donc à l’époque des contes des Mille et une Nuits avec Aladin et sa lampe magique ou mieux, à l’époque de Jinny. Pourquoi pas ? Au théâtre, tout est possible, même de voir un bon génie accepter de réaliser les moindres désirs de son maître. « Ce ne sera pas un génie sexy comme Jinny, fait remarquer le comédien. Le génie va utiliser tout son pouvoir pour intervenir en faveur de Théo. »,

Mais Théo aura de la concurrence en la personne d’Igor Toutaoff (Stéphane Breton), le grand Maestro russe qu’Octave a invité à la maison dans l’espoir de chanter à l’Opéra de Moscou. Il se trouve qu’Igor est aussi amoureux de Zaza. Quant au père ambitieux, il est prêt à lui offrir sa fille dans le but de mousser sa carrière. Mais Zaza en a assez des tournées et souhaiterait une vie loin des projecteurs, ce que Théo serait en mesure de lui offrir. « Il y aura une multitude de quiproquos », révèle Roger Léger.

Combats d’épées

La pièce qui sera mise en scène par Michel-Maxime Legault a été modernisée afin qu’elle puisse être campée en 2018. « Il y aura de tout dans cette pièce, même des combats d’épées », annonce l’acteur Léger qui souligne qu’il a fait appel au meilleur chorégraphe afin d’avoir des combats d’épées crédibles.

« On aura aussi des costumes très colorés et même un piano à queue », précise Roger Léger en guise de conclusion.

Par ailleurs, on retrouvera Roger Léger pour une 4e saison dans la série Les pays d’en haut. Il est également de la distribution de la série Demain des hommes, diffusée sur ICI Tou.tv Extra.

Zaza d’abord !

♦ Auteur : Sophie Clément et Marcel Lebœuf

♦ Metteur en scène : Michel-Maxime Legault

♦ Distribution : Stéphane Breton, Josée Deschênes, Roger Léger, Joachim Tanguay et Marie-Eve Trudel

♦ Du 15 juin au 11 août

♦ Au Théâtre des Cascades (Montérégie)