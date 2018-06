Brayden Schnur à un gain du tableau principal

Le Canadien Brayden Schnur a remporté son match de deuxième tour des qualifications au tournoi de Nottingham, en Angleterre, disposant dimanche du Britannique Brydan Klein en trois manches de 2-6, 6-4 et 6-4.

Quatrième tête de série des qualifications et 239e joueur au monde, le gagnant a mis 1 h 45 min pour venir à bout du détenteur du 468e rang du circuit de l’ATP.

Schnur a vu son rival dominer 13-3 au chapitre des as, mais le favori local a commis les six doubles fautes de la rencontre. Chaque joueur a réalisé trois bris, le vainqueur remportant 79 points, quatre de plus que son opposant.

En troisième ronde de l’étape qualificative de cet événement sur gazon, le représentant de l’unifolié affrontera l’Australien Matt Reid, qui n’est pas classé par l’ATP.