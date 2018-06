Des investissements inutilisés

Photo Jean-François Desgagnés

Selon les chiffres obtenus par Le Journal, quelque 8000 policiers devaient assurer la sécurité lors du G7, dont seulement 1000 du SPVQ pour la Ville de Québec. En plus de ceux de la GRC et de la Sûreté du Québec, on peut affirmer sans se tromper que le ratio policiers/manifestants était largement favorable aux forces de l’ordre. De nouvelles munitions « non létales » ont aussi été déployées pour la première fois par la SQ pour repousser les manifestants lors du Sommet du G7. Les nouvelles munitions, appelées blunt impact projectile ou BIP sont censés se déformer au contact de la cible contrairement aux anciens bâtons cinétiques solides lancés par le controversé ARWEN-37, mais elles n’auront finalement pas servi.