E3 2018: The Elder Scrolls VI s’en vient et autres nouvelles de Bethesda

Comme plusieurs gameurs, nous avons suivi la conférence de Bethesda. Vous n’avez pas 90 minutes pour revisionner l’événement? On vous résume ça ici...

AAAAAAARG! Un peu plus de détails sur Rage 2

La présentation s’est ouverte avec un petit jab à Walmart Canada qui a dévoilé, bien avant l’E3, Rage 2 en l’annonçant sur son site.

Autre bon flash de Bethesda: inviter la bête de scène Andrew WK pour interpréter Get Ready To Die, sa chanson utilisée sur la bande-annonce du jeu. La réaction du public — très «mais c’est qui ce dude?» — aidait à la magie du moment. Pour revenir au jeu: Rage 2 est un jeu de tir où on interprète le dernier justicier d’un monde post-apocalyptique où les lois et sociétés ne sont plus que des reliques d’antan. C’est un peu comme Mad Max, donc, mais moins le dude qui a une guitare lance-flamme. Plus sérieusement, le jeu s’annonce magnifique, brutal et délicieusement niaiseux. Un peu comme Duke Nukem, mais en moins misogyne.

Bethesda oblige, voici le bloc de nouvelles The Elder Scrolls

The Elder Scrolls: Legends Legends, le jeu de cartes à la Heartstone, sera bientôt disponible sur Switch, PS4 et Xbox.

Les réactions sur la diffusion YouTube de la conférence, suivie par plus de 200 000 personnes, étaient incroyablement assassines.

The Elder Scrolls Online: Summerset

Comme si la baffe Legends ne suffisait pas, on a ensuite enchaîné avec une présentation sur The Elder Scrolls Online pour revenir sur la parution de l’expansion Summerset, parue il y a une semaine déjà. Heureusement, ce n’était pas ça la nouvelle, mais bien l’annonce de deux nouvelles aventures à venir: Wolf Hunter (où on se frottera à des loups-garous) ainsi qu'un second à venir où on approfondira la culture des hommes-lézards Argoniens.

Blades, un jeu The Elder Scrolls pour téléphones

La plus grande particularité du jeu est sûrement qu’on peut y jouer en mode vertical ET horizontal. De plus, on peut y jouer en VR.

Pour le reste, c’est exactement ce que vous vous imaginez. C’est le fun, mais sans grande surprise, disons-le. Oh, et c’est gratuit.

À paraître cet automne.

Cerise sur le sundae: The Elder Scrolls VI

En conclusion de l’événement, on a confirmé que The Elder Scrolls VI est en cours de production. YÉ!

Doom: Eternal

Les «haters» sur le Web se sont calmés le temps de l’annonce de Doom Eternal, la suite de la refonte de Doom signée Bethesda.

Plus de détails en août à la conférence Quakecon qui se tiendra en août à Dallas, par contre.

En parlant de Quake...

On a annoncé que le jeu de tir compétitif Quake: Champions poursuit sa tentative de percer le marché e-sport avec un tournoi à Quakecon ainsi qu’à Dreamhack Winter.

Côté jeu, on a annoncé une variété de nouveaux modes à venir ainsi que le jeu est actuellement disponible gratuitement en téléchargement sur quake.com. Vous avez jusqu’au 17 juin pour profiter de l’offre.

Du neuf pour les joueurs de Prey

Un an après la parution du jeu de tir futuriste Prey, on annonce trois nouveaux modes offerts gratuitement aux propriétaires du jeu. Mooncrash, un DLC — où le hasard sera à l’honneur dans la jouabilité — est également à venir.

Vous vous en doutez, le tout a été présenté avec des interventions qui se voulaient humoristiques. Se voulaient, précisons-le.

Un autre DLC à venir, Typhon Hunter, sera également offert en version VR

Wolfenstein: Youngblood se déroulera dans les années 80

Autre moment fort de la conférence: l’annonce d’un jeu de tir coopératif découlant de l’univers Wolfenstein où les filles jumelles de B.J. Blazkowicz poursuivent la révolution contre les nazis dans un paris dystopique des années 80. À venir en 2019. Wolfenstein: Cyberpilot, histoire de casser du nazi en VR

Aussi mentionné brièvement lors de la présentation: un jeu de réalité augmenté où on incarnera un pirate informatique qui peut prendre contrôle de robots nazis afin de détruire les forces du Führer. À venir en 2019!

Interlude: Bethesda se moque de... Bethesda

Conscient que le monde commence à en avoir marre qu’on exporte Skyrim sur toutes les plateformes possibles, Bethesda a proposé un sketch — comique pour une fois — où Keegan-Michael Key joue à Skyrim sur... l’assistant vocal Alexa!

Plus de détails sur Fallout 76

Le directeur créatif de l'entreprise - Todd Howard - a une fois de plus précisé que le jeu de rôle en ligne Fallout 76 se veut un antépisode se déroulant dans la Virginie-Occidentale et qui se veut quatre fois plus grand que Fallout 76.

Le jeu s’annonce magnifique. L’aspect multijoueur, lui, a été plutôt bien reçu en salle. En ligne? Hé-bo-boy...

Howard a tout de même rassuré plusieurs joueurs en faisant valoir qu’on peut aussi y jouer en solo et que l’aspect «survie» du jeu est «adouci».

Ainsi, chaque partie sera limitée à un maximum d’une douzaine de joueurs en ligne. On pourra s’affronter (à coups de missiles nucléaires même!), mais aussi collaborer et construire son propre camp.

De plus, les progrès réalisés lors d’une partie ne seront pas perdus lors de la suivante, etc. Aussi à noter: l’édition collectionneur du jeu viendra avec un casque Fallout à porter (avec une lampe qui fonctionne et un modulateur de voix) ainsi qu’une carte de la Virgine-Occidentale QUI BRILLE DANS LE NOIR!!1!

Date de parution: 14 novembre 2018 Fallout Shelter sur consoles

Aussi à noter: Fallout Shelter sera bientôt jouable sur Switch et PS4. Tout comme sur téléphone, le jeu demeure gratuit. Ces versions sont disponibles dès ce soir, en fait.

Finalement, Bethesda annonce Starfield, le premier épisode d’une nouvelle série de jeux