En attendant le Festival d’été

Impatients d’attendre jusqu’au Festival d’été pour voir vos groupes favoris ? La capitale regorge d’activités culturelles à faire en attendant la folie du Festival. Des comédies musicales aux expositions d’envergure, voici quelques activités pour occuper les premières journées d’été et pour endurer l’attente jusqu’à ce que Dave Grohl donne enfin un concert complet sur les Plaines.

Footloose

Photo d’archives, Agence QMI

Les jeunes artistes talentueux Éléonore Lagacé et Philippe Touzel ne manqueront pas de vous éblouir tout l’été à la salle Albert-Rousseau. Les deux vedettes de la comédie musicale Footloose, adaptée du célèbre film de 1984, s’éclateront aux côtés d’une trentaine d’artistes, danseurs, musiciens. Le spectacle musical, dont l’histoire se déroule dans un village où la musique et la danse sont proscrites, s’annonce flamboyant avec bon nombre de numéros à grand déploiement. Serge Postigo est le maître d’œuvre de l’adaptation québécoise.

► Du 27 juin au 28 juillet, Salle Albert-Rousseau

Saturday Night Fever

Photo d’archives, Agence QMI

Le Capitole retrouve la fièvre du samedi soir. Après six mois de fermeture pour d’intenses rénovations, c’est un Capitole presque neuf qui rouvrira ses portes officiellement le 28 juin prochain, après que la salle de spectacles a subi une cure de jeunesse et que le restaurant a été entièrement refait. La mythique salle de place d’Youville reprendra le cours normal de sa programmation avec le retour de la comédie musicale Saturday Night Fever, mettant en vedette le réputé danseur Nico Archambault, digne successeur de Travolta. Le spectacle a séduit l’an dernier pas moins de 85 000 spectateurs, à Montréal et Québec.

► Du 27 juin au 25 août, Capitole de Québec

Une visite à Londres

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Pas besoin de prendre l’avion cet été pour aller à Londres. Le Musée de la civilisation offre un voyage dans la capitale britannique avec son exposition Ici Londres, qui propose de découvrir les différents quartiers de cette ville à travers les artistes et créateurs londoniens. Tant qu’à être au musée, l’exposition Sortir de sa réserve : 400 objets d’émotion, qui souligne les 30 ans du musée, vaut aussi le détour. Elle présente plus de 400 objets tirés des 225 000 de la collection du musée, qui ont une importance dans l’histoire du Québec, comme l’orgue de Gerry Boulet, la cage de la Corriveau, le piano de Claude Léveillée.

► Jusqu’en 2019, Musée de la civilisation

Berthe Morisot

Photo Courtoisie, Christian BARAJA

Giacometti a quitté le Musée national des beaux-arts, maintenant place à Berthe Morisot. Près de 60 tableaux de la peintre impressionniste, qui proviennent d’institutions et de collection du monde entier, occuperont les murs du pavillon Pierre-Lassonde dès le 20 juin. Berthe Morisot, qui a vécu de 1841 à 1895, a participé à la création du mouvement impressionniste avec Monet et Renoir, entre autres.

Le MNBAQ inaugurera cette rétrospective juste avant l’exposition Fait main, le 13 juin prochain, qui mettra en lumière une centaine d’œuvres réalisées par plus de 30 artistes canadiens abordant le savoir-faire artisanal dans l’art contemporain.

► Dès le 20 juin, Musée national des beaux-arts

« Pag » à l’Île

Photo d’archives, Agence QMI

Michel Pagliaro présentera ses plus grands succès, le 22 juin, sous chapiteau, au terrain des loisirs de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Le célèbre rocker qui, pour l’occasion, sera accompagné par ses musiciens revisitera cinq décennies de musique. La formation Âmes N’ Présages se produira en première partie. Les billets sont en vente sur imperialbell.com.

► 22 juin, île d’Orléans

Brett Kissel

Photo d’archives, Didier Debusschère

Les Canadiens Brett Kissel et Meghan Patrick seront les vedettes de la troisième édition du Festival country de Lotbinière les 14, 15 et 16 juin. La formation Five Roses, Dan Davidson, Matt Langevin et Eric Etheridge se produiront aussi à Saint-Agapit. Tous les détails sont en ligne à countrylotbiniere.com.

► 16 juin, Festival country de Lotbinière

IAM

Photo d’archives, Simon Clark

Les fans de hip-hop n’ont pas eu souvent l’occasion de se rendre au Centre Vidéotron depuis son ouverture. C’est même un premier rendez-vous qui leur a été fixé pour le retour à Québec du célèbre groupe français IAM, trois ans après son concert sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été. Concert renouvelé en perspective puisque le quintette a sorti un nouvel album, Rêvolution, depuis. Les amateurs de rap québécois seront aussi servis puisque RYMZ et le duo de Québec Eman x Vlooper auront le mandat de réchauffer les planches pour IAM.

► 30 juin, Centre Vidéotron

Comédies estivales

Photo courtoisie, Théâtre Beaumont-Saint-Michel

La saison des théâtres d’été sera lancée le 22 juin, à Beaumont Saint-Michel, avec la pièce Je préfère qu’on reste amis. La comédie, qui met en vedette Amélie Grenier et Guillaume Champoux, raconte l’histoire de Claudine, qui est en amour avec son ami Valentin. Au moment où elle décidera de lui avouer son amour, Valentin lui révélera un secret encore plus surprenant. Le Nouveau-Théâtre de l’Île d’Orléans suivra le 23 juin, avec Cheeese! et le 26 juin ce sera au tour de Gym Tonic de faire ses débuts à La Roche à Veillon.

La fête nationale

Photo d’archives, Mathieu Bélanger

La tradition se poursuit. Les drapeaux fleurdelisés seront de nouveau brandis bien haut sur les plaines d’Abraham, encore une fois l’hôte du grand spectacle de la fête nationale du Québec, le 23 juin. Après deux ans à l’animation, Marie-Mai passe cette année le flambeau à un trio d’animateurs formé de Garou, Gregory Charles et Isabelle Boulay. Ils seront épaulés par plusieurs vedettes de l’industrie du spectacle québécois au cours de cette soirée où la mémoire du défunt Patrick Bourgeois sera honorée par une performance de ses anciens compagnons des BB, jumelés à son fils Ludovick Bourgeois.

► 23 juin, Plaines d’Abraham

Shania Twain

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

La route de la reine du country pop croisera une nouvelle fois celle du Centre Vidéotron. Un retour qui place la chanteuse ontarienne dans le groupe des artistes incapables de décrocher. En 2015, Twain avait annoncé que sa tournée Rock This Country serait sa dernière. La promesse n’a pas été tenue, au grand bonheur de ses fans qui pourront de nouveau chanter avec elle Man ! I Feel Like a Woman! et (If You’re Not In It For Love) I’m Outta Here. Au passage, on pourra découvrir les chansons de son album Now, paru à l’automne.

► 28 juin, Centre Vidéotron