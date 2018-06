La routine santé Patrice Bélanger

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

L’animateur, comédien et père de famille Patrice Bélanger n’a pas besoin d’un programme élaboré pour bouger. Il est actif tous les jours, autant en famille – avec ses jumeaux aujourd’hui âgés de 7 ans –, qu’en séances d’entraînement, en hiver comme en été.

À travers l’animation de Sucré salé pour une quatrième saison et son émission de radio matinale Debout les comiques !, à CKOI Montréal, Patrice trouve le temps d’enfiler ses patins au moins deux fois par semaine, question de « donner tout ce qu’il a » sur la glace, en compagnie d’autres collègues animateurs et comédiens.

« C’est vraiment le moment où je décroche », indique l’animateur de 40 ans, qui cherche toujours à donner le meilleur de lui-même.

Il s’entraîne également chez Orangetheory, un nouveau centre qui lui permet de se dépasser, où tous les participants sont munis d’un lecteur de pulsations cardiaques. Des écrans géants diffusent les résultats de tout un chacun.

« Le fait que l’entraînement soit basé sur la fréquence cardiaque et qu’on la voie en temps réel, ça permet à tout le monde d’y aller à son propre rythme ! Et même si on ne se connaît pas nécessairement, on finit par s’encourager les uns les autres », explique-t-il.

Puis, au cours des dernières années, Patrice a renoué avec le ski alpin, un sport qu’il pratique maintenant en famille.

Quel est ton objectif d’entraînement ?

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Dans la vie comme dans le sport, Patrice a toujours le même objectif : « mettre le paquet », dit-il en riant. « Je hais perdre, mais je suis un bon perdant », poursuit-il, admettant qu’il est « très compétitif ».

« Au hockey, par exemple, je veux tout donner et ne pas entrer au vestiaire en me disant qu’il me reste de l’énergie, que j’aurais pu patiner plus vite. Je me fous d’être le meilleur, mon but c’est de donner le meilleur de moi-même », affirme-t-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Pour Patrice, la motivation passe par le plaisir. « Ma motivation, c’est d’avoir trouvé des disciplines dans lesquelles j’ai beaucoup de plaisir à me dépasser », affirme-t-il.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Photo Fotolia

Tous les matins, le cadran sonne vers 3 h pour l’animateur. Ainsi, il privilégie un déjeuner complet, en version smoothie.

« Chaque matin, je me prends un paquet de fruits, du yogourt, du lait d’avoine, une banane et c’est mon déjeuner pour bien commencer la journée », indique celui qui a une saine hygiène de vie.

Photo Fotolia

« Je ne bois pas de café ni d’alcool, je ne prends pas de drogues et je ne fume pas, simplement par goût. Je n’aime pas ça », affirme-t-il.

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Chaque fois qu’il passe par Québec, Patrice Bélanger essaie de s’arrêter sur les Plaines d’Abraham, le temps d’une course. « La dernière fois que nous sommes venus, ma blonde et moi, nous avons fait un 5 km sur les Plaines, plutôt que de courir sur le tapis roulant de l’hôtel. C’est un site spectaculaire ! » lance-t-il.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Incapable de trancher, Patrice adore le hockey, le sport qu’il pratique depuis toujours, et le ski alpin, pour des journées actives en famille.

Patrice Bélanger est porte-parole du Festival de Montgolfières de Gatineau, d’où il est originaire. L’événement aura lieu cette année du 30 août au 3 septembre.