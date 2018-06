Les stars débarquent sur le circuit

Les stars sont enfin sorties, dimanche, pour la dernière journée du Grand Prix de Montréal. Michael Douglas, James Marsden, et même Gayle King, grande amie et confidente d’Oprah Winfrey, ont tous été croisés sur le circuit Gilles-Villeneuve en après-midi. Quant à ceux qui espéraient voir Adam Sandler et Jennifer Aniston au cours du week-end, ils n’ont qu’à être patients ; Le Journal a appris que le tournage de leur film Murder Mystery s’amorcera ce jeudi dans la métropole.

Photo Martin Chevalier

