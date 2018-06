Mauvais résultat, bonne manière

FRISCO | « On est déçus du résultat, mais je ne pense pas qu’on soit déçus de la performance, de la manière dont on a joué. »

Samuel Piette est certains que ses coéquipiers et lui n’ont pas à rougir de leur performance contre Dallas malgré la défaite de 2 à 0.

« On n’a pas jeté l’éponge, on a eu quelques occasions et Matteo [Mancosu] est passé à quelques centimètres en fin de première demie. Mais on sait que dès qu’on prend un but, on est fragiles.

« Honnêtement, dans le jeu je pense qu’on a été meilleurs qu’eux, on a eu plus de possession et plus de chances qu’eux. Ils ont eu plus d’occasions à la fin, mais on poussait le jeu. »

Pas facile

Ce qui a changé la donne pour le Bleu-blanc-noir, c’est ce but accordé dès la 5e minute et qui l’a forcé à jouer du soccer de rattrapage.

« C’est difficile de se relever après avoir accordé deux buts en vingt minutes contre la meilleure équipe de l’Ouest, mais nous sommes revenus avec des occasions », a reconnu Matteo Mancosu.

Selon Piette, il y a peut-être un élément de malchance, mais il reste que tout ça était évitable.

« C’est sûr que ça fait mal de prendre un but dès le départ, surtout contre une équipe qui n’a pas encore perdu à domicile. »

« Avec le pénalty qu’ils enchaînent 10 minutes après, on se dit qu’on a encore une fois un mauvais départ et qu’on n’était pas réveillés. Ce sont des buts qui étaient évitables. »

Manque de mordant

Le but rapide des locaux a fait d’autant plus mal que l’Impact peine à marquer depuis plusieurs matchs.

« Ce qui fait le plus mal, c’est qu’on encaisse au début et qu’après, il faut revenir au score quand on sait que ces temps-ci, ce n’est pas offensivement que ça va le mieux », a admis Piette.

Le milieu de terrain déplore un manque de mordant près de la cage adverse.

« On a bien bougé la balle, mais c’est juste que dans le dernier tiers, et j’ai l’impression de me répéter depuis trois ou quatre semaines, on a manqué de mordant.

« Il nous a manqué des courses en profondeur pour étirer la défense et de justesse dans le dernier tiers. »