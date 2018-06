Migrants: moins de passages sur le chemin Roxham dans les dernières semaines

Les efforts d'Ottawa pour réduire l'arrivée de migrants illégaux semblent porter leurs fruits: on note une baisse d'afflux à la frontière depuis une dizaine de jours.

Cette baisse a un impact sur le nombre de demandeurs d'asile hébergés dans la région de Montréal.

Les plus récentes données, celles de vendredi, indiquent qu’il y a environ 950 demandeurs d’asile hébergés dans la métropole. Or, la semaine précédente, ils étaient environ 1300 dans les refuges temporaires.

Pendant ce temps, sur le chemin Roxham, on note une quarantaine de passages par jour, loin de la situation à pareille date l’an dernier où on voyait une centaine de migrants par jour interceptés par la GRC à la frontière.

Selon des sources de TVA Nouvelles, les migrants seront plus nombreux à franchir de façon irrégulière la frontière dès la fin des classes.

«Nous sommes effectivement encouragés par les statistiques, mais nous ne prenons rien pour acquis. Nous continuons nos efforts de prévention et la coordination des ressources avec les gouvernements provinciaux», a réagi le bureau du ministre Marc Garneau, qui préside le Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière.

TVA Nouvelles s’est rendu au YMCA de la rue Tupper, à Westmount, l’un des grands centres d’hébergement pour migrants dans la métropole.

Il a été possible d’y rencontrer des demandeurs d’asile venant de la Côte d’Ivoire, du Soudan, du Bangladesh et du Pakistan. Ils sont arrivés au pays via le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle au cours des derniers jours. Ils ont tous fait un transit aux États-Unis avant de mettre les pieds au Québec.

Rappelons que le ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, a indiqué son intention d’aller au Nigeria dans l’espoir d’endiguer le flux de demandeurs d’asile en provenance de ce pays qui entrent aussi de façon irrégulière au Québec.

Ottawa versera 36 millions $ au Québec pour faciliter l’hébergement des demandeurs d’asile, dont 9000 ont traversé la frontière canadienne de manière irrégulière cette année.