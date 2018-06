Tout ce qu’il faut retenir de la conférence Xbox de l’E3 2018

Après l’événement plutôt sage d’EA , c’était au tour d’Xbox de mettre cartes sur table à l’E3 et les artisans derrière la console n’ont pas déçus.

Sur ce, trève d’introduction et passons aux choses sérieuses. C’est-à-dire, les annonces...

Un nouveau Halo s’en vient!

Les détails sont minimes, mais quand même!

Son nom: Halo Infinite

Il se voudrait une suite directe à Halo 5: Guardians.

On pourra y jouer sur Xbox One ainsi que sur PC.

Il a été créé sur un nouveau moteur nommé Slipspace. Une nouvelle console Xbox s’en vient

L’équipe technique derrière la prochaine génération de Xbox aurait les deux mains dedans en ce moment même. Le jeu québécois We Happy Few finalement lancé en 2018

En préparation depuis des lustres, We Happy Few a finalement une date de lancement officiel: ce 10 août

Les joueurs incarneront trois personnages différents qui devront faire la paix avec leur passé trouble en plus d’élucider le mystère entourant Wellington Wells, une île britannique aux résidents sinistrement heureux et coupée du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. OoooooOOOooooouuuuuh!

Le jeu se retrouvera sur XBox, PC et PS4.

Les fans de skate vont capoter, car un jeu montréalais s’en vient pour eux!

Voici un avant-goût de Session, un jeu de skateboarding qui - selon ses créateurs (le studio montréalais Crea-ture) - se veut «authentique». Si j’en crois le skatepark de mon quartier, ça risque d’être un peu plate alors.

Blague à part, le jeu s’annonce vraiment beau et, à en croire le succès derrière sa campagne Kickstarter de 2017 (où l’équipe derrière a doublé son objectif de 80 000$), le buzz est bon. Du neuf pour les amateurs de PUBG

Le fameux jeu de bataille royale aura droit à deux nouveaux terrains de jeu: une zone hivernale (lancée plus tard cette année) ainsi que l’environnement Sanhok (à paraitre d’ici la fin du mois sur PC, puis avant la fin de l’été sur Xbox).

De nouveaux modes de jeu feront leur apparition sur la version console sous peu, également.

Du neuf aussi pour Cuphead en 2019

Le jeu incroyablement cute et encore plus tough aura droit à un DLC - titré The Delicious Last Course - ainsi qu’à un nouveau personnage: Miss Chalice (Ce qui est très drôle à dire quand on est Québécois, en effet). On a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Shadow Of The Tomb Raider, un jeu réalisé à Montréal

Voici donc...

Date de parution: le 14 septembre 2018 sur plateformes Xbox One, PS4 et PC.

Fallout 76 s’annonce immense!

En attendant la conférence de Bethesda, Todd Howard a tout de même foulé les planches de la vitrine Xbox pour vanter Fallout 76 et le fait que cette nouvelle aventure multijoueur dans l’univers post-apocalyptique de la série se déroule dans un monde quatre fois plus immense que Fallout 4.

Bref, sortez votre podomètre, car vous allez marcher en masse! De plus, on a confirmé que le jeu se déroule dans les Appalaches et se veut un antépisode à la saga Fallout.

Naruto va affronter Goku et même Riyuk dans Jump Force!

Les amateurs de manga vont mouiller leurs culottes en apprenant qu’un jeu de combat - Jump Force - rassemblera bon nombre de leurs héros favoris allant aux classiques Naruto et Goku jusqu’aux «jeunes loups» à la Riyuk de la fameuse série Death Note. À venir en 2019 sur Xbox One et PS4.

La Reine des neiges se joint à Kingdom Hearts 3

Le jeu de rôle combinant des éléments de Final Fantasy et Disney aura droit à une troisième édition et on a révélé aujourd’hui un avant-goût de son monde des glaces où le héros Sora s’alliera notamment à Elsa, la fameuse Reine des neiges de Frozen.

...

Désolé de vous remettre la mautadine chanson d’Elsa en tête, en passant. Le jeu sera lancé le 25 janvier 2019 sur PS4 et Xbox One.

Les amateurs de Dark Souls et Bloodborne vont crier de joie

En effet, les créateurs de ces deux séries cultes s’unissent pour lancer le jeu Sekiro: Shadows Die Twice.

On a profité de l’événement Xbox de ce dimanche pour donner un peu plus de détails - tout d’abord annoncé aux Games Awards 2018 - sur ce jeu de rôle qui s’annonce plutôt rude pour les joueurs.

Black Desert s’en vient sur la Xbox!

Black Desert Online, le jeu de rôle en ligne incroyablement populaire - plus de trois millions d’habitués y jouent en Amérique du Nord -, aura droit à une version Xbox.

Le développeur coréen Pearl Abyss prévoit également une adaptation pour Ps4, ceci étant dit.

Just Cause 4 officiellement annoncé

Dans la bande-annonce de cette nouvelle édition de jeu d’aventure où la destruction est à l’honneur, notre héros Rico Rodriguez y affronte notamment une... tornade. Just Cause oblige, y’avait également un paquet incroyable d’explosions. Rien que ça!

Le jeu sera disponible dès le 4 décembre 2019 sur Xbox, mais aussi PC et PS4.

En parlant de jeux de destruction, faut mentionner Crackdown 3

La nouvelle bande-annonce, narrée et «jouée» par l’acteur Terry Crews est diablement amusante (contrairement à celle de Just Cause 4... mes excuses aux admirateurs de la série). On confirme Devil May Cry 5

Pour les amateurs d’hémoglobine, on y a également présenté une bande-annonce pour Devil May Cry 5, 10 ans après l’épisode quatre. Le jeu sera disponible au cours du printemps 2019.

Une nouvelle bande-annonce pour Cyberpunk 2077

Enfin! Jeu annoncé depuis un bail, le jeu de rôle futuriste Cyberpunk 2077 a finalement eu droit à une bande-annonce en bonne et due forme. Comme le jeu est un produit du studio Projekt Red, à qui l’on doit le cultissime The Witcher 3: Wild Hunt, les attentes sont incroyablement hautes.

Un nouveau jeu Battletoads!?

Les nostalgiques et/ou fans de jeux beaucoup trop difficiles seront ravis d’apprendre qu’un nouveau Battletoads fera surface en 2019 avec un look 2.5D.

Jusqu’à trois joueurs pourront jouer sur le même sofa puis s’engueuler vivement tellement le jeu sera, évidemment, trop dur.

Gears Of War aura droit à un cinquième chapitre en 2019

Dans Gears 5, les joueurs se glisseront dans la tenue de la soldate Kait. On annonce un jeu aussi beau que sombre, sombre, soooooommmmbre.

À noter: on pourra y jouer en solo, à deux sur le même sofa ainsi qu’en ligne en collaboration.

Gears Of War aura également droit à un jeu mobile... inspiré des figurines Funko Pop!

Pour sa première percée dans le marché du mobile, Gears Of Wars empruntera au look des figurines Funko Pop pour un jeu intitulé Gears Pop! disponible sur iOS et Android au cours de 2019.

Dying Light: une suite en chantier

Fans de zombies, l’industrie ne vous oublie pas. La preuve, on vient d’annoncer une suite au jeu de survie Dying Light 2. Cette fois, les créateurs du jeu mettent énormément d’emphase sur le poids de chaque décision du joueur. Ok là? C’est du sérieux!

Washington sera un champ de bataille pour The Division 2

Ubisoft a profité de l’événement pour dévoiler une première bande-annonce ainsi qu’un extrait de la jouabilité pour la suite The Division de Tom Clancy.

Le jeu sera lancé en mars 2019.

Un jeu pour fans de Zelda sur la Xbox!?

C’est, du moins, les premières impressions qu’on a en regardant la bande-annonce de Tunic, un jeu d’aventure développé - depuis un bon moment déjà, faut dire - par Andrew Shouldice, un canadien qui se charge de tous, tous, tooooouus les aspects du jeu (faut quand même le faire).

De nouvelles aventures pour Sea Of Thieves

À en croire la bande-annonce projetée lors du happening Xbox, on aura droit à deux nouveaux personnages ainsi que deux nouvelles aventures titrées Cursed Sails (disponible en juillet) et Forbidden Shores (septembre).

Une version revampée de Tales Of Vesperia

Surnommée Definitive Edition, cette mise à jour du jeu de rôle paru en 2008 en Amérique du Nord sera disponible également sur Switch, PS4 et PC. On y retrouvera du contenu supplémentaire ainsi que de nouveaux personnages.

À paraitre cet hiver.

On a également présenté une nouvelle bande-annonce pour Forza Horizon 4

Le jeu se déroulera en Angleterre.

Il sera disponible dès le 2 octobre sur PC et Xbox One.

Le prix de la bande-annonce Gino Chouinard revient à The Awesome Adventures Of Captain Spirit

Bien qu’on en sait très peu sur ce fameux Captain Spirit, on peut confirmer que le jeu se déroule dans l’univers de Life Is Strange. Mieux encore, le jeu sera gratuit (yé!) et disponible sous peu (dès le 26 juin 2018) sur PC, Xbox et PS4.

Pourquoi un prix Gino Chouinard? Parce que la vidéo était attachante, bon.

Finalement, Ori and the Will of the Wisps va faire baver tant il est beau, à en croire la bande-annonce