Un avant-goût des tendances à venir

Les nouvelles tendances de la mode étaient à l’honneur dimanche dernier alors que le CFDA (Council of Fashion Designers of America) honorait à son tour les designers établis et la relève de la mode américaine.

Photo AFP Aux catégories habituelles de la mode féminine, la mode masculine, les accessoires et le designer émergent s’ajoute le nouveau prix « Influencer », qui a été décerné à Kim Kardashian-West. Elle a accepté le prix dans un de ses looks moulants signature, drapée dans une création deux pièces de Rick Owens.

C’était évidemment l’occasion pour les créateurs d’habiller leurs actrices et mannequins fétiches de leur plus récente création. En survolant les tenues de la soirée, on remarque une obsession pour le tailleur, les mini-robes se terminant dans un volume et le mouvement, sous la forme de volants, de franges ou de plumes.

Photo AFP Photo WENN.com Photo AFP Photo AFP Photo WENN.com Voici une revue des silhouettes noires, blanches et argent qui ont marqué l’événement. Parmi les looks les plus mémorables de la soirée, il faut retenir les robes colorées de Calvin Klein pour Naomi Campbell, Alexandre Vauthier pour Kendall Jenner, Carolina Herrera pour Tracee Ellis Ross et Diane Von Furstenberg pour Irina Shayk, et la combinaison multicolore Versace de Gigi Hadid.

Photo AFP Photo AFP Lupita Nyong’o a remis le Prix international à Donatella Versace et portait tout naturellement une création de la maison. La robe cage blanche était décorée de fleurs noires. Grace Elizabeth était l’une des ambassadrices Michael Kors Collection. Elle a choisi un modèle noir illuminé de cristaux.

Photo AFP La robe galactique Reem Acra que portait Camila Mendes était accentuée par les jeux de transparences et d’opacité du chiffon et de la doublure.

Esprit tailleur