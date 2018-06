1 M$ à travers le pays

Plus de 8 000 personnes ont participé à la 9e Marche de l’arthrite dans plus de 40 collectivités les 2 et 3 juin derniers et ont ainsi permis de récolter plus de 1 million de dollars, totalisant un montant de 11 millions de dollars en neuf ans pour soutenir le travail de la Société de l’arthrite.

L’arthrite est la maladie chronique la plus répandue au Canada, touchant 1 personne sur 5. Au cours des deux prochaines décennies, 3 millions de personnes supplémentaires en recevront un diagnostic et devront faire face à une vie de douleur et de contraintes. La Marche de l’arthrite à Québec a permis de recueillir 37 200 $. www.arthrite.ca

Tout un RAID

Photo courtoisie

Le 8e RAID Banque Nationale, présenté le 26 mai dernier, a permis d’amasser 116 200 $, somme qui sera investie en cancérologie et pour la clientèle jeunesse en pédiatrie, à l’unité mère-enfant et en pédopsychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Par ailleurs, le participant et l’équipe ayant amassé le plus de dons se sont vu décerner un trophée. Samuel Harvey, de l’équipe Sports Experts, et l’équipe Unité mère-enfant Maurice Tanguay ont amassé respectivement 1 725 $ et 4 670,20 $. Depuis les débuts de l’activité, ce sont 936 200 $ qui ont été versés au centre hospitalier. Sur la photo, de gauche à droite : Véronique Filion (Lambert) ; Jérôme Dionne (Banque Nationale/comité organisateur) ; Robin Ratthé (Banque Nationale) ; Amélie Landry (Ville de Lévis) ; Daniel Piché (Provigo Daniel Piché) ; Julie Simard (Sports Experts Lévis) ; Martin Boucher (Groupe Boucher Sports) et Bernard Couture (Fondation Hôtel-Dieu de Lévis).

Coup de pouce

Photo courtoisie

La Fondation La Capitale s’est associée à la Fondation Véro & Louis afin que des personnes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme puissent bénéficier d’espaces de vie stimulants qui répondent à leurs besoins. Ce partenariat prendra la forme d’un engagement de 500 000 $ pour la construction d’une maison adaptée. De plus, Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale, agira à titre de leader de la campagne de financement de la Fondation Véro & Louis. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Véronique Cloutier, Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale, Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires corporatives, et Louis Morissette.

Délégation du Vietnam à Québec

Photo courtoisie

L’équipe de la Caisse populaire Desjardins de Québec a accueilli récemment des représentants des instances gouvernementales et de la Banque coopérative du Vietnam, Co-op Bank. Ces partenaires étaient invités par Développement international Desjardins (DID), qui réalise un projet d’envergure au Vietnam afin d’aider les agriculteurs et les entreprises rurales du pays à accroître leur productivité et leurs revenus par un meilleur accès aux services financiers dans l’ensemble du pays. Les membres de la délégation souhaitaient se familiariser avec les valeurs et le fonctionnement du Mouvement et s’inspirer de l’expérience Desjardins afin d’alimenter leur réflexion quant à la transformation de leur propre réseau coopératif. Afin de leur laisser un souvenir de leur passage au Québec, la Caisse leur a offert une expérience de cabane à sucre urbaine dans son centre de services du quartier Montcalm.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Martin Daraiche (photo), associé directeur au bureau NATIONAL de Québec... Richard Aubé, concepteur et metteur en scène des Productions Richard Aubé de Québec, 62 ans... Geoff Ogilvy, golfeur australien (PGA), 41 ans... Bryan Perro, écrivain québécois, 50 ans... Maude Guérin, comédienne québécoise, 53 ans... Josée Boudreault, humoriste et animatrice de radio et de télévision québécoise... Jean Alesi, ex-pilote de Formule 1, 54 ans... Hugh Laurie (Dr House), 59 ans... Joe Montana, quart-arrière de la NFL (1979-94), 62 ans... Alain Stanké, journaliste, éditeur, écrivain et animateur de télévision, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 juin 2017. Rosalie Sorrels (photo), 83 ans, chanteuse, guitariste et auteur-compositeur de musique folk américaine... 2016. Christina Grimmie, 22 ans, chanteuse américaine... 2015. Virgil Riley Runnels Jr., 69 ans, lutteur professionnel américain (Dusty Rhodes)... 2015. Ornette Coleman, 85 ans, saxophoniste et légende du jazz... 2013. Magella Laforest, 96 ans, ancien joueur des As de Québec et ancien maire de la Ville de Montmorency... 2012. Téofilo Stevenson, 60 ans, boxeur cubain (de 1966 à 1988)... 2012. Ann Rutherford, 94 ans, actrice américo-canadienne... 1996. Jacques Desrosiers, 57 ans, créateur du clown Patof... 1979. John Wayne, 72 ans, 40 ans de carrière, 250 films... 1918. Pamphile Le May, 81 ans, poète et romancier québécois.