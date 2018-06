24 places éphémères dans les rues de Québec cet été

Les places éphémères gagnent en popularité. Une vingtaine de ces endroits ludiques verront le jour dans les rues de Québec, deux fois plus que l’an passé.

En tout, 18 projets de place éphémère seront réalisés cet été.

Elles s’ajouteront aux six places plus élaborées qui appartiennent à la Ville et pour lesquelles elle avait investi l’an dernier 750 000 $. En 2017, incluant les places municipales, une douzaine d’endroits de ce type existaient.

Aide aux organismes

Pour la majorité des 18 projets, les promoteurs ont soumis à la Ville de Québec une demande d’aide financière. La Municipalité a accepté d’appuyer 15 d’entre eux, en assumant 60 % des dépenses admissibles pour la première année et 40 % pour la seconde. En 2018, la Ville investit donc 196 000 $. Les 18 projets totalisent 508 000 $.

Ce sont pour la plupart des lieux créés par des citoyens sur des terrains ou des emprises de rue, pour redonner vie à des endroits délaissés.

Les places se retrouveront surtout dans les quartiers centraux : Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sauveur, Limoilou, Montcalm, Saint-Roch et Vanier. Mais quatre placettes seront également installées à Lebourgneuf, Loretteville, Duberger–Les Saules et Beauport.