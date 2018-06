POISSON, Claude



À l'hôpital Ste-Croix de Drummondville, le 3 juin 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Claude Poisson, fils de feu Roger Poisson et de feu Anne-Marie Gosselin, domicilié à St-Majorique-de-Grantham. La famille de monsieur Poisson accueillera parents et amis(es)de 13h à 14h, afin de recevoir les marques de sympathie.Monsieur Poisson laisse dans le deuil la mère de ses enfants, Louise Dion, ses enfants : Nicholas (Marie-Hélène Gagnon) et Olivier; ses petits-enfants : Victoria et Loïk; sa sœur Jeannine Bérubé; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis (es). Des dons auprès de la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.