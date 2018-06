Ce prototype de Porsche rend hommage au passé de la marque

En 2018, Porsche célèbre son 70e anniversaire et s’offre un cadeau d’exception. Pour l’occasion, le constructeur allemand a présenté une version conceptuelle de l’actuelle 911 Speedster.

L’appellation « Speedster » fait réellement partie des racines de Porsche. En fait, la toute première voiture de la marque, la 356, était livrable en version Speedster. Et pour concevoir ce prototype, Porsche s’en est grandement inspiré.

À cet effet, on note sa peinture argentée et ses accents blancs qui rappellent les premières voitures de course de la marque. Il en est de même pour le bouchon du réservoir d’essence placé en plein centre du coffre avant. On a même tenté de conférer un air rétro aux rétroviseurs.

Porsche 356 1948

En analysant attentivement, on constate que le pare-brise est plus incliné que sur une 911 conventionnelle, ce qui lui donne allure similaire à celle des 356 Speedster.

Bien qu’au premier coup d’œil, elle ait l’air d’une banale 911 cabriolet, on en est loin. Plutôt que d’avoir un toit rabattable, la 911 Speedster Concept est munie d’un tonneau qui peut servir en cas d’intempéries.

Porsche 911 Speedster Concept 2018 Porsche

En regardant l’habitacle, on remarque que la banquette arrière a été supprimée. Le système de navigation, la radio et la climatisation sont aussi passés à la trappe. Les plus grands puristes seront aux anges.

Même si elle a une silhouette classique, il ne faut pas se fier aux apparences. Conçue sur le châssis de la 911 GT3, elle est animée par le moteur à six cylindres à plat qui développe plus de 500 chevaux-vapeur. Oubliez la boîte PDK, on retrouve plutôt une transmission manuelle à six rapports.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un prototype. Si l’engouement entourant cette voiture dépasse les attentes de Porsche, il ne faudra pas être surpris d’en voir éventuellement une version de production.