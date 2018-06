La plus longue partie de tag du monde a inspiré un film

En collaboration avec

Qu’est-ce qui est plus long qu’une game de Monopoly? Une partie de tag qui dure depuis 30 ans.

Promis, ce n’est pas une mauvaise blague que j’ai lue dans le livre Histoires drôles 45, mais plutôt la véritable épopée d’un groupe d’amis de Seattle. C’est tellement absurde et hors du commun qu’Hollywood en a fait un film!

Il était une fois une gang de gars

L’histoire commence au début des années 1980. Une gang de gars du secondaire (dix dudes, plus précisément) jouent souvent à la tag. Avec le surplus d’énergie et la testostérone dans le tapis, c’est plutôt normal.

Les années passent et les garçons deviennent des hommes : ils se marient, ont des enfants et des jobs d’adulte. Mais en 1990, autour d’une bière, les acolytes décident de relancer la partie... pour toujours.

Patrick, l’avocat du groupe, rédige même un contrat officiel qui détermine les règles de cette partie ultime :

On ne peut jouer au jeu que pendant le mois de février;

On ne peut pas re-tag quelqu’un qui vient de nous tagger;

On doit absolument déclarer au groupe quand on est la tag.

Tout est permis

Comme les gars se font un peu plus vieux et sont moins en forme, leur stratégie pour gagner la partie repose sur la ruse, les déguisements et l’effet de surprise.

Au fil des années, la gang a utilisé les tactiques suivantes pour se passer la tag :

Se cacher sous une voiture et/ou dans des toilettes publiques

Entrer dans la chambre d’un joueur en plein milieu de la nuit

Porter un déguisement de grand-mère dans un restaurant

Un membre du groupe a même été taggué pendant les funérailles de son père. Juste après le service religieux, un de ses amis lui a mis la main sur l’épaule comme pour le réconforter... et lui a passé la tag. Un geste que le défunt père aurait trouvé hilarant, apparemment, puisqu’il adorait le jeu.

Et même après toutes ces années, les gars continuent la partie. Pour eux, c’est la plus belle preuve d’amitié : le jeu leur permet de rester en contact (littéralement).

Direction Hollywood (ou un cinéma près de chez vous)

En 2013, un article du Wall Street Journal présente pour la première fois l’unique histoire de la plus grande partie de tag du monde. Rapidement, Hollywood s’intéresse à tout ça. Et aujourd’hui, ce qui était une joke entre amis est devenu un film!

Ce sont Ed Helms (The Hangover), Jake Johnson (New Girl), Jeremy Renner (The Avengers), Jon Hamm (Mad Men) et Hannibal Buress (Broad City) qui forment le noyau dur de Tag, le film.

Avec une telle brochette d’acteurs, on peut s’attendre à s’étouffer de rire avec notre popcorn devant pas mal de scènes d’humour physique. Tag, c’est une comédie sur l’amitié entre gars comme en voit rarement.

Tag sera au cinéma dès le 15 juin.