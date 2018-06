Cette vidéo des Denis Drolet pour la Fondation québécoise du cancer vous donnera des frissons

La chanson Fantastique des Denis Drolet n’aura jamais été aussi triste.

Le duo humoristique s'est associé avec la Fondation québécoise du cancer dans une vidéo frappante.

L’objectif est d’illustrer qu’un Québécois sur deux fera face au cancer au cours de sa vie.

«En misant sur le contraste improbable entre la chanson joviale et la triste réalité de la statistique, la vidéo, à la fois bouleversante et porteuse d’espoir, démontre que le cancer nous frappe tous, directement ou indirectement, et que nous sommes là pour soutenir ceux et celles qui doivent y faire face», peut-on lire sur le site web de la fondation.