Comment améliorer le spectacle?

Photo courtoisie Parc Jean-Drapeau L’édition 2018 du Grand Prix du Canada a marqué la fin d’une époque. D’ici à une dizaine de jours, la démolition des principaux bâtiments au circuit Gilles-Villeneuve, dont les garages et la tour de contrôle, sera amorcée pour faire place à la construction de nouvelles structures modernes et plus conviviales qui accueilleront l’an prochain le grand cirque de la F1.