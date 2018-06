Deontay Wilder accepterait d’affronter Anthony Joshua au Royaume-Uni

Le champion du monde des poids lourds de la World Boxing Council (WBC) Deontay Wilder aurait accepté d’affronter Anthony Joshua au Royaume-Uni.

C’est du moins ce qu’a rapporté le réseau ESPN, lundi, citant Shelly Finkel, l’un des gérants de Wilder (40-0-0, 39 K.-O).

«Nous avons accepté les détails de l’offre proposée par Eddie (Hearn, promoteur de Matchroom Boxing) pour nous battre au Royaume-Uni, a dit Finkel. Deontay a envoyé un courriel à Joshua dimanche et j’en ai envoyé un à Barry et Eddie Hearn pour leur dire qu’on acceptait et de nous envoyer le contrat.»

Joshua (21-0-0, 20 K.-O.) détient pour sa part les ceintures IBF, WBA, WBC. Le gagnant de ce duel, qui pourrait avoir lieu cet automne, sera le premier boxeur à être champion des quatre divisions chez les poids lourds.