Sept manifestants anti-G7 libérés après 3 jours de détention

Les sept individus arrêtés lors d’une manifestation anti-G7 vendredi, en haute-ville à Québec, ont été libérés sous conditions, lundi, après trois jours de détention.

Les cinq hommes et deux femmes ont comparu à la cour municipale du poste de police du parc Victoria, en avant-midi. Ils avaient précédemment plaidé non coupables à une accusation d’attroupement illégal.



Du nombre, une femme, Lynda Forges, fait également face à des accusations de méfait à un bien d’une valeur de moins de 5000$, d’avoir gêné l’emploi d’un bien de moins de 5000$ et d’avoir porté une arme dans un dessein dangereux, soit une bonbonne de poivre de cayenne. Un homme, Maxime Laliberté, fait de son côté face à une accusation supplémentaire d’entrave à un agent de la paix.



Ces personnes avaient été interceptées dans le secteur de l'autoroute Dufferin-Montmorency où des manifestants avaient mis le feu à deux divans, faisant obstruction à la circulation.

Les procureurs de la poursuite se sont mis d’accord avec les avocats des prévenus pour les remettre en liberté, moyennant certaines conditions. Ils devront notamment payer une caution de 500$, s’abstenir de communiquer entre eux et ont l’interdiction de circuler dans un large périmètre au centre-ville de Québec.



13 arrestations



La juge Joanne Tourville a également entendu la cause de Marc-André Chapados, cet homme arrêté lors d’une manifestation jeudi soir à Québec après avoir proféré des menaces sur internet. Il n’a pas été possible de savoir à l’endroit de quelle personne s’adressaient ces menaces.



Chapados a à son tour été libéré moyennant des conditions similaires aux autres accusés. Tous seront de retour en cour le 19 juillet pour la suite des procédures.



Au total, la police de Québec a procédé à 13 arrestations en marge de la tenue du sommet international à La Malbaie.



Yann Arsac, 24 ans, et Cydrik Dion-Tardif, 32 ans, accusés notamment de possession d’une arme dans un dessein dangereux, étaient attendus au palais de Justice, lundi, mais leur cause a été reportée à mercredi. Ils demeurent détenus.



Une dernière personne arrêtée s’est vue remettre un simple constat d’infraction par la police de Québec et a ensuite été libérée.



