E3: Assassin's Creed Odyssey, The Division 2 et Skull & Bones présentés par Ubisoft

Tous les ans, il y a un moment où j’adore entendre un maximum d’accents québécois, et c’est à E3. Ça me rappelle qu’il y a tellement de beau boulot dans le monde du gaming ici, au Québec.

Avec ses studios à Montréal et à Québec, on voit évidemment beaucoup de gens d’ici lors des conférences Ubisoft. Jonathan Dumont des studios de Québec avait l’air tellement heureux de présenter Assassin’s Creed Odyssey!

Bon, fini les mouchoirs, parlons de l'événement en question.

Ubisoft a toujours des conférences plus chaleureuses que les autres compagnies, chose que plusieurs qualifient de #cringe, mais qui est selon moi vraiment plus divertissant.

Comme ouverture, on avait un numéro de danse pour Just Dance avec des chansons de l’année, comme Havana de Camila Cabello. Le chat Twitch était cependant en mode meme, écrivant Despacito 2 chaque 30 secondes. #Prévisible.

Les annonces se sont enchaînées, mais il n’y a pas eu de grande surprise. En fait, la grande surprise d’Ubisoft est de ne pas avoir dévoilé un nouveau Splinter Cell!

Les annonces

Trials Rising

Vous me jugez? J’adore Trials, c’est du divertissement pur où l’on peut fermer son cerveau.

Le jeu sortira sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch en février 2019.

The Division 2

Microsoft avait réservé un bon segment sur The Division 2 lors de sa conférence, mais évidemment, c’est Ubisoft qui avait l’honneur de vraiment plonger dans l’essentiel du jeu.

Pour sa première année, The Division 2 aura trois DLC qui seront totalement gratuits pour tous les joueurs. Aussi, il y aura des raids, dont un qui vous permettront de jouer jusqu’à huit personnes.

Lancement prévu pour le 15 mars 2019.

Beyond Good & Evil 2

La compagnie de l’acteur Joseph Gordon Levitt HitRecord s’est associée à Ubisoft pour une campagne Beyond Good & Evil 2. Étrange.

Les joueurs pourront créer de la musique et des images pour BGE et les téléverser sur les plateformes HitRecord pour la chance de voir leurs créations dans le jeu. Sinon, on en sait quand même pas beaucoup à propos du jeu...

Mario + Rabbids

Une prestation musicale a présenté le DLC Donkey Kong Adventure de Mario+Rabbids, qui sera lancé le 26 juin. On vous en parlait ici.

Skull & Bones

C’est quoi le trip des pirats ces temps-ci? Je ne sais pas, mais je ne déteste pas ça.

Après un beau trailer CGI, Ubisoft nous a quand même gâtés avec du in-game, et vraiment, Skull & Bones a l’air spectaculaire. On espère pour Ubi que la folie des pirates ne s’essoufflera pas avant la sortie du jeu.

Transference

Bon, un autre jeu que je ne pourrai pas jouer parce que le VR me donne mal au coeur. Honnêtement, je vais peut-être prendre quelques gravols et braver l’expérience, parce que Transference a l’air TRÈS HOT.

Les images montrées à E3 rappellent un peu P.T. (on ne va jamais l’appeler Silent Hill, deal with it), avec une touche The Matrix.

Lancement prévu cet automne.

Starlink: Battle for Atlas

Miyamoto était, comme l’année dernière, présent à la conférence Ubisoft. Cette fois-ci, c’était pour un clin d’oeil à Star Fox et Fox McCloud, qui aura un rôle spécial dans le jeu Starlink. Mais, évidemment, sur la version Nintendo Switch seulement!

L’open-world Starlink: Battle for Atlas sera lancé le 16 octobre 2018.

For Honor

Il y aura une grosse mise à jour de For Honor qui introduira une toute nouvelle faction: Wu Lin.

For Honor: Marching Fire est prévu le 16 octobre et aura également un nouveau mode 4v4 nommé Breach, où vous devez soit attaquer un château ou le défendre.

On a également appris lors de la conférence que le jeu serait gratuit jusqu’au 18 juin 2018 via UPlay. C’est le temps de l’essayer!

The Crew 2

L’Open-beta The Crew 2 sera disponible le 21 juin, a-t-on appris. Le monde ouvert sera accessible, et les joueurs pourront terminer les deux premiers niveaux en solo ou avec des amis.

Assassin’s Creed Odyssey

Le prochain titre de la série Assassin’s Creed, intitulé Assassin's Creed Odyssey, se situera en Grèce et aura plus d’éléments RPG que ses prédécesseurs. Cette fois-ci, vous allez pouvoir choisir entre deux personnages: Alexios et Kassandra.

Le jeu sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One le 5 octobre 2018.