Pierre-Luc Poulin en préparation pour la course de sa vie

C’est tout sauf un projet de vacances. Pierre-Luc Poulin s’endort le soir en pensant à un plan d’eau du sud de la Hongrie au mois d’août 2019, où il n’aura qu’une journée pour se qualifier pour les Jeux olympiques.

Ça s’annonce cruel ou euphorique, selon qu’il échoue ou qu’il réussisse. Toute sa vie d’athlète repose sur les championnats mondiaux de kayak et sur l’objectif premier de la fédération canadienne, qui est d’envoyer un équipage de quatre hommes dans l’épreuve de 500 m aux Jeux de Tokyo.

«Chaque coup de rame et chaque répétition dans la salle d’entraînement, ça compte pour ça. J’aime dire que ces championnats du monde, ce seront nos Jeux olympiques, parce que si on ne va pas vite durant cette fin de semaine, il n’y en aura pas, de Jeux olympiques. Il faudra aller le plus vite qu’on n’aura jamais été», nous résume le rameur, rencontré entre deux virées sur les eaux du Lac-Beauport où est basée l’équipe nationale masculine.

À moins que d’autres prétendants ne se manifestent durant les deux prochaines années, Poulin se veut le seul Québécois engagé dans le plan de construction de Canoë Kayak Canada.

En manque d’étoiles individuelles depuis la retraite du quadruple médaillé olympique Adam van Koeverden et d’un Mark de Jonge vieillissant, la priorité chez les hommes durant le cycle olympique actuel se trouve dans le bateau à quatre sièges, connu dans le métier comme le K4.

«Encore du travail à faire»

À 22 ans seulement, le kayakiste de Lac-Beauport se propose, avec l’Ontarien Nicholas Matveev, comme l’une des deux valeurs sûres dans un pool de quelque six candidats. Le chantier semble progresser dans la bonne voie dans l’objectif de terminer parmi les 10 premiers pays issus de quatre continents aux mondiaux de 2019, critère ultime pour participer aux Jeux de 2020.

Le bateau canadien a terminé 10e aux championnats de l’an dernier, et l’équipage a remis ça cette saison en terminant septième à chacune des deux premières Coupes du monde.

«La raison pour laquelle je me lève à chaque jour, c’est le K4-500 m. Ça se passe dans un an et deux mois. Avec ce qu’on a démontré l’an passé et cette année en Coupe du monde, on a une courbe de progression intéressante. Si ça avait eu lieu l’an dernier (la sélection olympique), on aurait réussi. Mais il reste encore du travail à faire», reconnaît Poulin.

Garder sa place

Entre-temps, il y aura les essais nationaux au bassin olympique de l’île Notre-Dame à Montréal, du 22 au 24 juin. Pour Poulin, Matveev et les Néo-Écossais Ryan Cochrane et Marshall Hughes, il s’agit d’un passage obligé pour parvenir, grâce à leurs résultats individuels, à conserver les sièges qu’ils détiennent dans le bateau quadriplace et ainsi participer aux prochains mondiaux au Portugal, du 23 au 26 août.

«Le message est clair : vous êtes quatre gars et si vous voulez garder votre place, organisez-vous pour ne pas vous faire battre par quelqu’un d’autre, sinon je n’aurai pas le choix de lui donner une chance», avise Frédéric Jobin, entraîneur de l’équipe canadienne masculine.

Pierre-Luc Poulin avait remporté l’épreuve du 1000 m en K1 et terminé deuxième à celle du 500 m, en avril dernier, lors des sélections canadiennes pour les Coupes du monde. Les conséquences, il les connaît...

Le physique de l’emploi

Au sens propre comme au figuré, on peut faire confiance à Pierre-Luc Poulin pour porter sur ses épaules la tradition du canoë-kayak à Lac-Beauport.

Avec ses 6 pi 3 po et 202 livres, il incarne le renouveau dans l’histoire de la pagaie sur cette étendue d’eau située au nord de Québec qui a produit plusieurs olympiens, dont la plus connue de tous est Caroline Brunet.

Membre de l’équipage à quatre, qui avait terminé 4e aux championnats mondiaux des moins de 23 ans l’an dernier, à seulement 116 millièmes de seconde de la victoire, Poulin s’investit dans l’objectif de tout un pays d’aligner un bateau au départ de l’épreuve du K4-500 m aux Jeux olympiques de Tokyo.

«On a une belle équipe qui est jeune et fraîche. On a avantage à prendre cette opportunité pendant qu’elle passe, pour réussir quelque chose. Des grandes médailles en K1, il y a Caroline (Brunet) et Adam (van Koeverden) qui l’ont fait, entre autres. On le sait ce que ça prend pour y arriver, mais le Canada n’a pas encore réussi dans l’histoire à avoir un K4 sur le podium aux championnats du monde ni aux Jeux olympiques. Ça nous chatouille de pouvoir le réussir», explique-t-il.

D’abord, le pays

Selon le natif de Lac-Beauport, qui dit avoir grandi avec une rame dans les mains, la mise en lumière de son potentiel passera d’abord par ce projet collectif. Pour sa carrière individuelle, on verra plus tard.

«Avec les années, si on voit que ça ne se passe pas, il y aura peut-être une décision à prendre au niveau individuel pour se spécialiser, mais pour l’instant, dans notre groupe, on est vraiment motivé pour avoir un podium en équipe.»