Un groupe d’adultes maquillés sera en prestation à la Place Bell de Laval le 7 décembre prochain.

Et non, on ne parle pas de Kiss.

La formation suédoise Ghost sera de passage dans la belle province pour la première fois depuis deux ans.

Le groupe mené par un squelette déguisé en pape fait la promotion de son plus récent opus Prequelle, paru le premier juin dernier.

Les billets seront en vente à partir du 15 juin sur Evenko.