Au moment où il est accusé de ne pas payer ses taxes et impôts ici, Google sort la carte nationaliste pour séduire les Québécois en lançant de nouvelles fonctionnalités à son système Google Home, a appris Le Journal.

« C’est comme un boni. On pourra apprendre des choses amusantes, comme l’endroit où la plus grosse poutine a été créée, qu’elle pesait deux tonnes et avait 1110 morceaux de fromage en grains », explique la porte-parole de Google Canada, Maria Cortellucci.

Il y a quatre mois, la directrice générale au Québec de Google, Marie-Josée Lamothe, a laissé entendre au Journal que la multinationale verserait taxes et impôts pour ses revenus publicitaires au pays le jour où Ottawa lui demandera de le faire.

Saveur québécoise

Aujourd’hui, c’est pour son haut-parleur épuré de forme arrondie répondant à des commandes vocales Google Home que l’entreprise américaine souhaite faire parler d’elle.

Arrivée au Canada en juin 2017 en version bilingue anglais-français, l’enceinte vocale branchée à internet aura une saveur québécoise de plus au cours des prochains jours, juste à temps pour les festivités de la Saint-Jean-Baptiste.

Pour la porte-parole de Google Canada, Maria Cortellucci, il était important d’ajouter cette couleur locale. L’entreprise techno dit avoir mis le paquet pour saisir l’accent d’ici... et même « les blagues spécifiques au Québec ».

« Ok Google, Je me souviens »

En disant : « Ok Google, Je me souviens », ses utilisateurs pourront maintenant entendre l’une des 150 capsules, en anglais et en français, portant sur la culture de chez nous. Maria Cortellucci de Google Canada qualifie ces anecdotes d’« œufs de Pâques » pour leur effet de surprise.

De la culture, en passant par l’histoire de la tourtière, du nombre de poteaux électriques au Québec, ou même de la géographie, l’assistant Google Home estime avoir saisi l’humour québécois, et veut le démontrer.

Mme Cortellucci affirme que ces mini-histoires permettront également de faire découvrir « La Belle Province » au reste du Canada, parce que l’option pourra être activée à l’échelle du pays.

Vie privée

Même si les systèmes de Google Home et d’Amazon Alexa soulèvent de plus en plus d’inquiétudes de consommateurs qui ont peur d’être écoutés à leur insu, la société américaine veut se faire rassurante.

« On a créé le design de Google Home avec les questions de vie privée de ses utilisateurs à l’esprit », assure sa porte-parole, Maria Cortellucci.

Il est possible de contrôler l’information partagée et même de « supprimer son profil » si le consommateur en sent le besoin, insiste-t-elle.

Google Home

Lancement : 2016 (États-Unis)

Langues : anglais, français, allemand, italien et japonais (5)

Pays : Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Singapour, États-Unis, Royaume-Uni (9)

Siège social : Mountain View

Maison mère : Alphabet

Source : Google Canada