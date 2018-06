Gros lot de 60 millions: les 10 gagnants ne se connaissent pas

MONTRÉAL – Loto-Québec a confirmé lundi que les gagnants du gros lot de 60 millions $ du Lotto Max remporté vendredi soir ne se connaissent pas nécessairement.

«Le billet en formule groupe a été acheté par 10 clients - qui ne se connaissent pas - d’un détaillant de Drummondville. Quelques-uns ont téléphoné. On souhaite les rassembler & organiser une remise de chèques vers la fin de la semaine. À suivre», a écrit sur Twitter en début d’après-midi, lundi, Patrice Lavoie, le porte-parole de Loto-Québec.

La ville où le billet a été acheté, soit Drummondville, et le fait qu’il s’agit d’un billet en formule groupe étaient des informations qui avaient été rendues publiques samedi, mais on ne savait pas encore si les membres du groupe se connaissaient ou non.

Au cours d’un entretien téléphonique avec l’Agence QMI, lundi, M. Lavoie a précisé que trois des 10 membres du groupe de gagnants se sont manifestés auprès de Loto-Québec. Il invite donc les gens qui avaient acheté des billets pour ce tirage à vérifier leurs numéros et à communiquer avec Loto-Québec par téléphone dans le cas où ils seraient membres du groupe gagnant.

Loto-Québec envisage d’organiser la remise de chèques à Drummondville.

Par ailleurs, parmi les huit gagnants du prix Maxmillions remporté au Québec lors du tirage de vendredi soir, deux se sont manifestés, a mentionné Patrice Lavoie.