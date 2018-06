Ce ne sont pas trois, mais bien quatre soirs que Les Cowboys Fringants monteront sur scène en septembre en compagnie des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

Du 11 au 14 septembre, Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé marieront leur univers à celui de l’orchestre dirigé par Simon Leclerc. Ils en profiteront pour revisiter certaines de leurs compositions les plus populaires, eux à qui on doit les succès En berne, Toune d’automne, Les étoiles filantes et Marine marchande.

Les billets pour la nouvelle date, celle du 14 septembre, peuvent déjà être achetés sur osm.ca. Les prix varient de 32,20 $ à 133 $ l’unité.

Les quatre concerts du groupe font partie de la programmation de l’initiative OSM Pop qui mettra également en vedette le rockeur Michel Pagliaro à deux occasions en avril. Il s’agira de la première fois que l’interprète de J’entends frapper, Les bombes et Dangereux collaborera avec l’ensemble.