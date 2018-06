L’Euthabag attire l’attention

Les animaux de compagnie qui sont euthanasiés par les vétérinaires finissent souvent dans des sacs-poubelle. La Dre Céline Leheurteux d’Ormstown a créé une housse mortuaire permettant de disposer de façon plus respectueuse des corps.

L’Euthabag est le nom du produit commercialisé par l’entreprise Solutions Vetceterra, mise sur pied par Mme Leheurteux, en 2015.

« Je n’en pouvais plus d’être incohérente dans le processus de soins. D’un côté, j’offre plein de petites attentions à mes clients pour les aider à surmonter cette épreuve et de l’autre, je me sentais mal de mettre leur animal dans un sac de poubelle. J’ai cherché des options, mais je n’ai rien trouvé », a expliqué la professionnelle.

Portée par sa volonté de créer un produit innovant, elle a dû attendre environ quatre ans avant le lancement du premier Euthabag.

La housse mortuaire, qui est vendue directement aux vétérinaires, est adaptée à l’industrie, selon la Dre Leheurteux. Elle est antifuite, écologique et affiche une zone d’identification claire.

Plus de 40 000 housses ont été vendues jusqu’à présent sur le marché canadien, dont près de la moitié au Québec, mais de nouvelles perspectives s’ouvrent pour Mme Leheurteux qui a conclu des partenariats avec des distributeurs aux États-Unis et en Europe.

À la conquête de la planète

L’arrivée des investisseurs, Serge Beauchemin et Christiane Germain, de l’émission Dans l’œil du dragon, va permettre d’accélérer le développement de nouveaux marchés à l’international.

L’Euthabag est déjà exporté aux États-Unis, au Panama, en Israël et en France.

« J’ai des clients qui désirent rester lors de l’euthanasie de leur animal, car cela les aide à conclure un chapitre. Maintenant, au lieu d’avoir honte et d’être obligée de barrer la porte, je peux disposer du corps de leur animal devant eux », a-t-elle ajouté.

Cette année, l’entreprise prévoit réaliser un chiffre d’affaires de 400 000 $ comparativement à l’an dernier où il était de 170 000 $.

L’entreprise souhaite dépasser le million d’ici 2020.

En plus de la housse mortuaire, Solutions Vetceterra vend aussi des cartes de condoléances.

Parallèlement à sa carrière de femme d’affaires, Dre Leheurteux continue de pratiquer la profession de vétérinaire. Elle souhaite par son apport améliorer la chaîne de soins offerts aux animaux.

Prévenir les plaintes

Selon elle, une « grande partie » des plaintes formulées à l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est reliée à l’euthanasie.

« Le processus doit être amélioré. Les familles ne sont pas toujours satisfaites de la manière dont cela a été fait », a-t-elle confié.

Au Canada, on dénombre près de 9 millions de chats et 8 millions de chiens, selon l’Association canadienne des médecins vétérinaires.

SOLUTIONS VETCETERRA

Présidente et fondatrice : Dre Céline Leheurteux

Siège social : Ormstown

Fondée en 2015

Employés : 2

Marché : fabrication et distribution de la housse mortuaire Euthabag