Peter Polansky gagne son premier match

Le Canadien Peter Polansky a défait le Britannique George Loffhagen en trois manches de 3-6, 6-1 et 6-3, lundi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Nottingham, en Angleterre.

Sixième tête de série, le vainqueur a eu besoin de 1 h 17 min pour vaincre le détenteur du 893e rang mondial qui avait reçu une invitation des organisateurs de la compétition.

Polansky, 119e joueur de l’ATP, a réalisé quatre bris grâce notamment aux quatre doubles fautes de son vis-à-vis. Il a dominé 76-57 pour le total de points gagnés.

Le représentant de l’unifolié affrontera le Français Stéphane Robert, 174e du circuit masculin, à l’étape suivante.

Un duel tout canadien

Pour sa part, Brayden Schnur s’est qualifié pour le tableau principal en l’emportant 7-5 et 6-1 contre l’Australien Matt Reid.

Avec ce gain aux dépens de son rival non classé par l’ATP, le Canadien a pris rendez-vous avec son compatriote Filip Peliwo, 184e du circuit, au premier tour. Schnur, 239e au monde, a eu le dessus 13-4 au chapitre des as et 71-55 pour les points enlevés, réussissant trois bris.

Par ailleurs, au premier tour du double à la Coupe Mercedes de Stuttgart, l’Ontarien Daniel Nestor et son coéquipier allemand Philipp Kohlschreiber ont subi un revers de 6-3 et 6-4 aux mains du Brésilien Marcelo Demoliner et de l’Espagnol Feliciano Lopez, quatrièmes favoris.