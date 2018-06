Un étranger donne une leçon de vie à Simon Olivier Fecteau

Simon Olivier Fecteau a reçu une bonne leçon de vie après avoir partagé un statut sur ses réseaux sociaux.

Dans son message, il offrait 20 $ à la personne qui le motiverait à aller courir. Un de ses abonnés, Martin Richer, a écrit sous la publication qu’il irait bien courir, lui, s’il le pouvait. L’homme qui se déplace en fauteuil roulant a donné un souffle de motivation à Simon Olivier Fecteau.

«Je n’avais pas d’intention sérieuse avec ce statut, mais parmi les commentaires j’ai reçu celui de (Martin Richer) qui disait que s’il pouvait, il irait bien courir lui. Non seulement il m’a motivé à sortir mon gros cul dehors, mais il m’a donné assez de motivation pour prendre ma voiture et aller lui remettre le 20 $ en personne», a-t-il indiqué sur Instagram et Facebook.

L’humoriste et réalisateur québécois a donc passé quelque temps avec ce dernier. Un après-midi qui lui a donné une véritable leçon de vie.

«On a tous nos problèmes, mais quand on rencontre des gens courageux qui ont surmonté l’adversité et qui dégagent autant de bonheur, ça remet l’ego à bonne place et ça nous rappelle poliment de se fermer la gueule et de profiter de la vie. Gros merci à Martin et sa femme, c’était le 20 $ le mieux investi de l’année. Je vais en bénéficier longtemps...»

Inspirant!