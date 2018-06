Un nouvel entraîneur adjoint pour les Hurricanes

L’état-major des Hurricanes de la Caroline a annoncé la nomination de Jeff Daniels comme entraîneur adjoint, lundi.

[NEWS] #Canes Name Jeff Daniels as Assistant Coach



Daniels served as an assistant coach for the 2006 Stanley Cup championship team.



