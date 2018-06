10 conseils pour éviter les «oupelaille» pendant ton déménagement

En collaboration avec

Tu déménages en juillet? Arrête de stresser tout de suite.

Oui, déménager, c’est parfois synonyme de chaos, de saleté et de perte de boites. Mais promis – si tu suis nos incroyables conseils, ton nouvel appart sera tellement propre et en ordre que tu auras envie de danser avec ton balai comme dans les annonces de Swiffer.

1. Fais une liste

Depuis la nuit des temps, les to-do lists nous ont tous et toutes permis de ne rien oublier lors des déménagements. Note tous les items que tu dois ranger dans les boites, réserve le service de déménagement (ou tes amis, c’est pareil) et fais tes changements d’adresse.

2. Sois logique avec ta manière de paqueter

Classe tes boites avec un système de couleurs, de symboles ou d’autocollants Pokémon. Rouge pour le salon, noir pour la cuisine, vert pour la chambre... et ainsi de suite.

N’oublie pas les tringles de rideaux, le fond des placards, les rallonges électriques et autres petits luminaires faciles à oublier.

3. Prépare-toi un sac de survie

Comme pour le camping sauvage, le déménagement nécessite quelques items de base pour être à l’aise dans l’inconfort. Afin d’éviter de fouiller partout une fois arrivé, pense à mettre le nécessaire dans un sac. Celui-ci devrait contenir les essentiels d’une première nuit dans le nouveau chez-vous : draps, vêtements de rechange, papier hygiénique, brosse à dents...

4. Quitte ton appart la tête tranquille

Avant de partir, vide les poubelles, le compost et le recyclage.

Note le numéro de téléphone des nouveaux locataires pour pouvoir récupérer le courrier si t'oublies de faire ton changement d’adresse à temps (oups).

Et pour être encore plus sympathique avec ceux et celles qui prendront ta place, laisse-leur un peu de papier toilette!

5. Minimise les dégâts

Pour éviter les traces indélébiles sur le plancher et sauver ton dos des blessures, trouve des bouts de cartons pour pousser les électroménagers d’une pièce à l’autre.

Tu peux aussi mettre de vieux draps sur les meubles pour les protéger des saletés générées par le transport des boites.

6. Évite les éternuements

Une fois la dernière boite déposée, c’est le temps de tout nettoyer. Qui veut installer sa vaisselle dans une cuisine sale? Personne.

Commence par épousseter. Avec un plumeau comme le Swiffer Duster, tu peux attraper toute la poussière et les allergènes. C'est facile et rapido presto! Donne-toi à fond et époussette les moulures, les dessus de portes, les tablettes, les ventilateurs et tous les endroits qui font éternuer quand on s’en approche de trop près.

7. Présente-toi à tes nouveaux voisins

Pas besoin de leur apporter une tarte aux pommes, mais c’est quand même bien de faire un petit bonjour. Si tu as un chien, c’est aussi sympathique de faire les présentations.

Même chose pour les bébés. «Voici Gaspard, la personne qui va vous réveiller le mois prochain parce qu’il fait ses dents.»

8. Répare tout ce qu’il y a à réparer

Avant de nettoyer ou de peinturer, enlève les clous qui trainent sur les murs et plâtre les trous. Ce genre de petites réparations crée beaucoup plus de saleté qu’on ne le pense.

9. Nettoie tout avant de défaire les boites

C’est probablement mon meilleur conseil. Avant de tout ranger, mieux vaut s’assurer que les surfaces sont propres.

Le ménage, c’est comme la douche : on fait ça de haut en bas. Commence par nettoyer les gros morceaux comme les électroménagers et les meubles. Ensuite, tes planchers. Pas besoin de passer le balai – on va se le dire, un balai à poils, c’est semi-efficace. Ça fait pas mal juste pousser la saleté un peu partout.

Un produit comme le Swiffer Sweeper sert de deux-en-un. Pratique! D’abord, utilise le linge sec pour te débarrasser de la poussière, des poils et des cheveux (et tout le reste). Ensuite, passe le linge humidifié et dis adieu aux taches tenaces et au reste de germes accumulés.

10. Reste calme

Des mauvaises surprises, il y en aura toujours. Mais rappelle-toi qu’il n’y a jamais vraiment de problèmes : il n’y a que des solutions.

Et de toute façon, avec une bonne playlist, du soleil et de la pizza, rien de mal ne peut arriver.

Pour un déménagement sans stress, il faut être bien préparé. Avec les bons produits en main et une attitude relax, on évite les mauvaises surprises.