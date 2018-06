10 items beauté qui prennent peu de place à mettre dans votre sac à dos pour votre voyage

Les chanceuses qui s’envoleront à l’aventure dans des contrées lointaines cet été anticipent souvent le même problème : faire entrer leurs choses dans un sac que l’on traînera tout au long du voyage.

Parce qu’il n’est pas question de dire adieu à sa routine de beauté, mais qu’on tient à la santé de votre dos, voici 10 produits de beauté qui ne prennent pas beaucoup de place et qui vous sauveront la vie durant votre périple.

1. Une crème hydratante teintée avec FPS

Les bienfaits d’une crème hydratante, la couvrance d'un fond de teint et la protection d’une crème solaire dans un seul produit.

Crème teintée FPS 35, 38$ à Maccosmetics.ca

2. Brume rafraichissante qui fixe le maquillage

Que ce soit pour se rafraîchir lors d’une journée chaude, hydrater sa peau qui est agressée par les rayons de soleil ou pour faire tenir le maquillage avant de faire le party sur une plage, ce produit est une option plus qu’intéressante à considérer.

Spray fixateur All Nighter format voyage, 19$ à Urban Decay

3. Eau micellaire de Bioderma

Ce démaquillant a fait ses preuves depuis longtemps, il retire à merveille toute trace de maquillage. Comme le format habituel est assez volumineux, on opte pour le 250 ml.

Eau micellaire démaquillante Bioderma, 12$ à Jean Coutu

4. Blush et rouge à lèvres 2-en-1

Pour donner une petite touche sexy à vos lèvres ou pour vous avoir un teint bonne mine après une longue journée à marcher, ce petit produit est idéal et se trimbale très bien partout où vous allez.

Blush Gogo Tint de Benefit, 40$ à Sephora

5. Shampooing certifié biologique

Le shampooing est un essentiel à apporter avec soi en vacances. Pour encourager une compagnie d’ici, mais surtout pour respecter notre amie la planète Terre, on vous propose le shampooing de Druide, un produit biologique et peu dispendieux!

Shampooing Fréquence, 13$ à Druide

6. Mascara format voyage

Une petite touche de mascara peut faire toute la différence dans votre routine beauté. Il existe plusieurs formats de voyage et échantillons qui ont la grosseur parfaite pour la trousse à maquillage.

Mascara Better than sex format mini, 15$ à Too Faced

7. Crayon à sourcils 3-en-1

Pour celles qui ne peuvent pas sortir sans crayon à sourcils, voici une option 3-en-1 qui vous permettra d’avoir tout le nécessaire pour dominer la brow game en un seul bâton!

Crayon à sourcils 3-en-1, 16$ à NYX

8. Cache-cerne et sérum 2-en-1

Pour masquer et réduire les signes de fatigue causés par les nuits écourtées et le brouhaha des auberges jeunesse, le cache-cerne sera votre BFF. En prime, s’il est muni d’un sérum correcteur, les poches bleutées sous vos yeux n’ont plus aucune chance!

Anti-cernes teint velours, 29$ à Lise Watier

9. Baume à lèvre avec FPS

Non seulement il est important d’hydrater sa peau, mais il ne faut surtout pas délaisser ses lèvres. Elles sont aussi à risque de coup de soleil!

Psst: Si vous ne voulez pas traîner un gel à sourcils, le baume à lèvre fait très bien l’affaire pour dompter vos sourcils en broussaille.

Baume à lèvres EOS, 4,50$ à Walmart

10. Soin après-soleil réparateur et soulageant

Avoir un coup de soleil en voyage, c’est pratiquement inévitable. Pour qu’il guérisse plus vite, mais surtout pour soulager la douleur, il est important d'apporter un après-soleil digne de ce nom dans ses bagages. Vous nous remercierez quand les homards seront jaloux de votre teint!

Soin après-soleil réparateur, 45$ à La Baie

