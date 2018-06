Blâme de la commissaire à l’éthique: Pierre Paradis présentera sa défense à l’Assemblée nationale

L’ex-député libéral Pierre Paradis entend présenter une défense écrite à l’Assemblée nationale, après avoir été durement blâmé par la commissaire à l’éthique.

La commissaire Ariane Mignolet lui reproche notamment d’avoir utilisé son allocation de logement à Québec pour «favoriser les intérêts» de sa fille et de son gendre.

Entre 2009 et 2012, Pierre Paradis a loué à proximité du parlement un appartement comprenant trois chambres. Dans les faits, la fille du député, son conjoint et leur enfant habitaient le logement où une chambre était réservée à M. Paradis.

Mme Mignolet recommande dans son rapport que l’ancien ministre libéral, qui n’a pas mis les pieds au parlement depuis plus d’un an, soit tenu de rembourser quelque 25 000 $ au Trésor public.

Or, M. Paradis reproche à la commissaire à l’éthique d’être en conflit d’intérêts.

Il soutient que la plaignante à l’origine de cette enquête est la même qui l’avait accusé d’agression sexuelle au début de 2017, une ancienne collègue de travail d’Ariane Mignolet.

«Votre proximité professionnelle pendant quelques années avec la plaignante, alors que vous étiez collègues à l’Assemblée nationale, nous cause un inconfort quant à votre impartialité», avait écrit le député dans un communiqué la semaine dernière.

M. Paradis a jusqu’à mercredi pour présenter sa défense.

– Avec la collaboration de Geneviève Lajoie