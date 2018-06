Bonne fête des Pères

Ce week-end, c’est au tour des papas de se faire gâter. Profitons de l’occasion pour se réunir en famille et célébrer notre héros de jeunesse ou pour se faire fêter par ses enfants.

Plusieurs hommes n’aiment pas trop magasiner, raison de plus pour faire un effort afin de trouver le cadeau qui pourrait lui plaire. Ce n’est pas si compliqué, pensez à ce qu’il aime faire et aller voir les magasins spécialisés dans une de ses passions. Vous trouverez certainement un accessoire, un gadget, une pièce mode ou encore un petit soin qu’il apprécierait. La mode est au sport et les vacances approchent. Il est donc facile de trouver le cadeau idéal pour votre papa. Vous n’avez pas encore trouvé ? Voici quelques suggestions de dernière minute pour vous inspirer.

Pour le papa actif

Papa aux petits soins

H&M PRIDE

H&M soutien la communauté LGBTQ et célèbre l’amour, peu importe les genres, via sa collection Pride. Une partie des profits iront à la campagne « UN Free & Equal », qui lutte pour l’égalité.

Nouveauté

Soin Nioscope en salon

Offrez un soin Nioscope en salon qui inclue une consultation microscopique sur l’état du cuir chevelu et un traitement de dermabrasion pour régénérer le cuir chevelu. 50 $ via le localisateur de salon sur nioxin.com

Couleur surprise

Commandez ce savon au beurre de cacao à la menthe et vous aurez la surprise de la couleur en le recevant. Savon Moustache fait à la main sur Lush.ca