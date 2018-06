Le premier combat de boxe amateur, le Challenge XPN en soutien à la recherche sur les maladies du dos du Dr Jean-François Roy, chirurgien orthopédiste, au CHU de Québec-Université Laval, s’est tenu le 25 mai dernier à l’aréna de Loretteville. L’événement, qui a réuni 30 participants, a généré des profits de 48 000 $. Denis Perreault, organisateur de cette soirée-bénéfice, en a profité pour annoncer la tenue de cinq autres combats de boxe, prévus en décembre 2018, à Laval, Saguenay, Québec, Longueuil et Lévis (St-Nicolas).

Lutte aux cancers féminins

L’équipe de la Dre Dominique Dufour, chiropraticienne D.C., a amassé 4000 $ au profit de La Fondation du CHU de Québec, lors des récentes épreuves de la Descente Royale. Ces dons feront ainsi augmenter la somme totale qui sera remise lors du tournoi de golf Filles Open, le lundi 20 août, destinée à la lutte aux cancers féminins. Sur la photo, des participantes de l’équipe de la Dre Dufour aux 5 et 10 km.

Arts et Reflets

C’est à l’artiste peintre Pierre Baril que la 26e présentation d’Arts et Reflets de Château-Richer a confié la présidence d’honneur du plus important symposium de peinture en plein air au Québec. Pierre Baril est né en 1946 à Québec. Il s’intéresse aux arts visuels depuis 1990. Peintre autodidacte, il a fait de l’huile son médium préféré qu’il travaille surtout sur toile. Il a aussi exploré l’art floral, les paysages et les personnages. Toutefois, ce sont les scènes urbaines qui le passionnent le plus, particulièrement celles croquées dans le Vieux-Québec. Il a également fait profiter de son talent plusieurs personnes en donnant des cours de peinture à l’huile dans son propre atelier, et ce, pendant plus de 15 ans.

Les 60 ans de MBH

Mobilier de bureau MBH, entreprise québécoise, a célébré ses 60 ans le jeudi 31 mai dernier dans sa magnifique salle de montre du 25, rue St-Joseph Est, à Québec, afin de remercier ses fidèles clients, partenaires et employés. Plus de 200 personnes ont participé à la soirée et ont ainsi pu découvrir l’histoire et l’évolution de l’entreprise qui imagine des solutions d’aménagement de bureau créatives, design, ergonomiques et compétitives pour ses clients depuis ses tout débuts. Sur la photo, de gauche à droite : les représentants de Mobilier de bureau MBH Gilles Tanguay, président ; Michel Venkovic, directeur général ; Diane Beaudoin, directrice des ventes ; et François Tanguay, vice-président.

Soutien aux élèves

Le 26e Tournoi de golf de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon (CLL) a connu un vif succès, le 30 mai dernier au Club de golf de Lévis, sous la présidence d’honneur de Michel Caron, président de Lévis Honda. L’événement a permis de remettre 27 000 $ à la Fondation qui a pour mission de soutenir financièrement des projets liés à la mission du Cégep de Lévis‐Lauzon. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sonia Pouliot, présidente du comité organisateur du tournoi ; Michel Caron, président d’honneur ; Julie Paquet, présidente de la Fondation du CLL ; Laurent Fallon, président de la Corporation des Faucons de Lévis-Lauzon ; et Marcel Martin, invité spécial.

Anniversaires

Marc Tardif (photo), joueur de hockey (Nordiques de 1974 à 1983) et homme d’affaires (Charlesbourg Toyota), 69 ans... Amir Khadir, député de Mercier (Québec solidaire), 57 ans... Anne-Marie Angélil, fille de René Angélil, mère de 3 enfants, 41 ans... Michel Bergeron, entraîneur-chef (1980-90 : Nordiques et Rangers), commentateur à TVA Sports, 72 ans... Louisette Dussault, comédienne, 76 ans.... George H. W. Bush, 41e président des États-Unis (1989-1993), 94 ans.

Disparus

Le 12 juin 2017. Robert Campeau (photo), 93 ans, homme d’affaires canadien autrefois milliardaire (immobilier)... 2016. Bryan Robinson, 41 ans, vétéran de 13 saisons dans la NFL (football)... 2015. Rick Ducommun, 62 ans, acteur et scénariste canadien... 2015. Monica Lewis, 93 ans, actrice et chanteuse de jazz américaine... 2013. Laslo Babits, 55 ans, athlète canadien... 2013. Jason Leffler, 37 ans, pilote automobile américain.