Coupe Davis à Toronto: une occasion de saluer Daniel Nestor?

MONTRÉAL - C’est à Toronto que la rencontre de la Coupe Davis entre le Canada et les Pays-Bas sera disputée du 14 au 16 septembre prochain.

Tennis Canada en a fait l’annonce, mardi, précisant que le Ricoh Coliseum allait être l’hôte de ce match de barrage du Groupe mondial, sur un terrain intérieur de surface dure.

Il est encore trop tôt pour connaître l’identité des joueurs qui représenteront alors le Canada. L’équipe sera annoncée seulement en septembre, soit quelques jours avant la rencontre.

Au cours des dernières années, plusieurs athlètes ont porté les couleurs de l’équipe canadienne, notamment Daniel Nestor, Filip Peliwo, Peter Polansky, Vasek Pospisil, Milos Raonic, Brayden Schnur, Adil Shamasdin et Denis Shapovalov.

Est-ce que Nestor pourrait profiter de l’occasion pour effectuer son ultime tour de piste? Possible, puisque le Canadien de 45 ans a déjà annoncé qu’il prendrait sa retraite d’ici la fin de l’année 2018.

«C’est un peu tôt pour le savoir, a indiqué le capitaine de l’équipe canadienne de la Coupe Davis, Frank Dancevic, mardi. Ça va dépendre de sa forme physique. Il serait évidemment le bienvenu, il demeure l’un de nos meilleurs joueurs en double. Daniel a fait beaucoup pour ce pays et ce serait certainement une belle façon de conclure sa carrière, devant son public, à Toronto.»

Pour l’heure, Nestor a annoncé son intention de disputer la Coupe Rogers pour la 30e fois de sa carrière, en août, à Toronto. Les Internationaux des États-Unis devraient suivre par la suite.

Une première depuis 2010

La Coupe Davis revient dans la Ville Reine pour la première fois depuis 2010.

«Plusieurs joueurs viennent de Toronto et de ses environs et ce sera une occasion unique de jouer une rencontre de la Coupe Davis à la maison devant leurs familles et leurs amis, a souligné Dancevic. Nous avons de plus en plus de profondeur et je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. Nous ferons tout en notre possible pour remporter cette rencontre et ainsi conserver notre place au sein du Groupe mondial.»

Le Canada doit se soumettre à cette rencontre de barrage après avoir subi un revers de 3-1 aux mains de la Croatie, à Osijek, en février.

Shapovalov, Pospisil, Polansky et Nestor avaient alors représenté l’équipe canadienne. L’état de santé de Raonic, qui a souffert d’une blessure à un genou récemment, continue d’inquiéter. Celui qui est maintenant 35e au classement de l’ATP devait renouer avec l’action, cette semaine, à Stuttgart, en Allemagne.