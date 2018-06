À 74 ans, France Castel aime la mode, mais pas question pour elle de trop oser. « Avec l’âge, il faut faire attention, tout est une question du juste milieu entre le look “madame” et le ridicule. Par exemple, je choisis un jean qui peut être légèrement délavé, mais qui n’est pas troué. Pour un look décontracté, je roule l’ourlet et je l’agence à une pièce plus chic », dit-elle.

On lui demande parfois « pourquoi avez-vous l’air si jeune ? », ce à quoi elle répond, « ce n’est pas juste la “face”, mais l’ensemble. Une coiffure soignée et de belles chaussures sont deux éléments que l’on remarque chez une femme. Je vais régulièrement voir Michel Désormeaux chez Alvaro coiffure. Il est ma valeur sûre pour une belle tête, comme celle d’aujourd’hui ! Quant aux chaussures, j’ai moi aussi un petit côté Céline Dion. Je les collectionne. »

Entre deux anecdotes et quelques blagues, France met en application quelques-uns de ses principes et nous dévoile ses looks de la saison.

♦ Elle s’est jointe au panel des Échangistes à ICI Radio-Canada Télé.

♦ Elle est de la distribution de la comédie noire Quand l’amour se creuse un trou réalisée et scénarisée par Ara Ball.

♦ Elle campera la grand-mère dans la distribution de Tanguy (la pièce) dès le 17 octobre à la salle Pierre-Mercure. Photo Ben Pelosse

« Le noir et le bleu, les différents imprimés... j’aime bien oser. Ce manteau est parfait, car le motif dentelle habille les bras », dit l’actrice. De plus, elle précise la marque de pantalon Cambio, dont la coupe « parfaite » et la matière plus épaisse font une belle silhouette. Photo Ben Pelosse « J’aime la couleur de cette veste, mais aussi le mélange de matières. Le jersey est confortable et le cuir est un bel accent. La touche “sport” de la bande le long du pantalon est aussi intéressante », explique-t-elle. Photo Ben Pelosse « Cette veste en soie s’agence à un pantalon, mais je préfère de loin casser le look en la coordonnant à un jean. C’est plus cool ! », s’exclame France. Autre astuce de cette silhouette­­­, le camaïeu de bleus. Photo Ben Pelosse « Il m’arrive souvent de compléter un look d’une pièce forte. Vêtue de noir, ce manteau vole la vedette », précise France. « France est une femme ouverte aux idées et aux propositions. Comme toutes mes clientes, je la prends en main afin qu’elle se sente bien », révèle Ariane Carle, de Maison Ariane Carle. Photo Ben Pelosse « Je ne porte que très rarement des robes. Je n’aime pas cela, car je trouve qu’elles ne me vont pas bien, mais l’encolure dégagée, les manches trois-quarts et l’ourlet asymétrique à volants de cette robe me plaisent beaucoup. Vous risquez de me voir sur un tapis rouge avec cette tenue », lance-t-elle. Photo Ben Pelosse « La matière diaphane et la coupe oversize de cette chemise sont parfaites pour une femme de mon âge. Sans compter que la fluidité de la pièce en fait un vêtement idéal pour l’été », affirme­­­ France. 4 questions mode à France

Quelle est votre approche du magasinage ?

J’aime bien acheter dans des boutiques où je peux être accompagnée. C’est important d’être bien guidé lorsque l’on achète des vêtements. J’ai quelques boutiques chouchous où je déniche mes pièces maîtresses, ensuite je complète avec des « pacotilles ». C’est d’ailleurs l’un de mes conseils ; prenez le temps de trouver une boutique où vous êtes bien servie. Vous construirez vos looks avec trois ou quatre bonnes bases. Ariane Carle m’a souvent dit : « il te faut une camisole avec une touche de dentelle, un pantalon ajusté et une veste funky ». Elle sait me mettre en valeur.

Quelles sont vos astuces ?

Il faut oser la couleur, c’est parfois tout ce qu’il faut pour dynamiser un look. Il m’est arrivé d’acheter un chandail en gris pour ensuite le regretter, il aurait eu plus de punch en vert ou en bleu. Les imprimés ont un effet similaire. Il faut aussi défaire et agencer différemment les classiques pour leur donner un nouvel élan. J’aime aussi regarder les agencements des jeunes. Leur audace me fascine. Il suffit de prendre un élément et se l’approprier.

Considérez-vous que vous avez un style ?

Ça prend des années avant de trouver son style... et puis il évolue avec le temps. Le corps change et il faut retrouver un nouvel équilibre. Je n’ai jamais aimé porter des robes, car rares sont celles qui me conviennent. J’ai une bonne poitrine et donc la plupart des modèles accentuent le haut de mon corps, alors que j’ai de fines jambes. Tout est une question de proportions. Mon style se résume donc à une variété de hauts et des pantalons ajustés.

Craquez-vous pour les accessoires­­­ ?

Il fut un temps où j’avais toujours un foulard au cou. Mais c’est fini, je suis passée à autre chose. Je n’ai gardé que quelques bijoux que j’aimais beaucoup, dont des colliers et des boucles d’oreille. Sinon, je suis folle des chaussures. Mon sac à dos Tumi me suit partout. C’est mon sac du moment.