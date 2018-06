THIBAULT Georgette-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Georgette Thibault, fille de feu monsieur Georges Thibault et de feu dame Marie-Ange Falardeau. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de condoléances à lale mercredi 13 juin 2018 de 19h à 21h30 etde 9h à 10h45, suiviL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Thibault laisse dans le deuil ses sœurs : Jeannette (feu Léo Martin) et Marcelle (Gaston Dussault); son frère Raymond (Yolande Rivard); sa belle-sœur Anne-Marie Letellier. Elle est partie rejoindre ses parents, sa sœur Madeleine et ses frères Jean-Paul et Gérard (feu Lise Masson). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.