Dupont confirmé à Énergie jusqu’en 2020

Le morning man d’Énergie, Stephan Dupont, poursuivra son aventure au 98,9, du moins jusqu’en 2020.

L’animateur en a fait l’annonce, mardi matin, et la nouvelle a été relayée par son collègue du retour, Jérôme Landry.

Ce dernier laisse entendre que «d’autres grosses annonces» suivront prochainement.

«Contrairement à des rumeurs qu’on laissé courir plusieurs, entre autres Jeff Fillion [...] on sait que ces rumeurs-là proviennent du couple Fillion-Grenier, qui sont un couple qui tente d’ébranler le marché, il y avait toute sorte de rumeurs, alors à 8h15, ce matin, je peux vous confirmer et c’est avec plaisir à part ça, que Dupont le matin et Stephan Dupont inclus, seront à Énergie jusqu’au 1er janvier 2020. [...] Alors Dupont le matin et la radio parlée à Énergie sera en place jusqu’à tout le moins, le 1er janvier 2020», a-t-il annoncé.

L’animateur admet que cette case horaire n’était pas naturelle pour lui mais que «c’est avec honneur et fierté» qu’il demeurera en poste le matin pendant encore deux ans.

«Ce n’est pas un prolongement nécessairement de contrat. C’était inclus dans mon contrat. [...] J’avais signé un contrat de quatre ans avec une année d’option, mais une année d’option qui appartient à l’employeur. C’est-à-dire qu’il avait jusqu’au 30 juin pour se prévaloir de cette année d’option là, dont le salaire était déjà négocié, dont toutes les conditions étaient déjà négociées. Il n’avait qu’à m’aviser par écrit qu’on allait poursuivre dans la radio parlée», a-t-il indiqué.

Stephan Dupont a martelé que, malgré les rumeurs propagées, «la radio parlée à Énergie elle est là pour rester».

L'animateur est à la barre de l’émission matinale d’Énergie 98,9 depuis janvier 2015.