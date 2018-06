Ivanka Trump et son mari ont gagné au moins 82 millions de dollars l’an dernier

WASHINGTON | La fille du président américain Donald Trump, Ivanka, et son mari ont gagné au moins 82 millions de dollars l’an dernier tout en étant conseillers à la Maison-Blanche, grâce aux investissements dans les compagnies qu’ils dirigeaient auparavant, a rapporté le Washington Post.

Pour empêcher d’être accusés de conflit d’intérêts, Ivanka Trump et Jared Kushner ont cédé la gestion quotidienne de leurs compagnies à des proches depuis qu’ils ont commencé à travailler à la Maison-Blanche (où ils ne reçoivent pas de salaire) mais gardent des parts dans de nombreuses entreprises.

Sa participation dans le Trump International Hotel à Washington a ainsi rapporté 3,9 millions de dollars à Ivanka Trump. Quant à ses indemnités de départ de la Trump Organization, elles se sont élevées à 2 millions, selon le Washington Post qui cite des déclarations de biens et de revenus publiées lundi.

Jared Kushner a en tout gagné 70 millions de dollars, dont 5 provenant des résidences Quail Ridge, dans le New Jersey, qui appartiennent à la Kushner cos.

M. Kushner a déclaré des revenus provenant de dizaines d’entreprises liées à la compagnie immobilière de sa famille.

Certains des biens du couple ont été listés comme étant communs.

Le Washington Post estime les biens de Jared Kushner entre 179 et 735 millions l’an dernier, contre de 55,3 à 75,6 millions pour sa femme. Le quotidien note qu’il est difficile de calculer l’exact montant à partir des déclarations de biens, en partie parce que l’Office of Government Ethics utilise de larges fourchettes.

En juillet 2017, date de sa dernière déclaration de revenus, le couple avait fait état de revenus communs d’au moins 19 millions de dollars provenant de ses entreprises, en plus de 80 millions en immobilier et autres entre janvier 2016 et début 2017.