L'athlète Olympique Michael Phelps vend son château en Arizona pour plus de 4M$

Le média TMZ a appris en exclusivité que Michael Phelps avait mis en vente sa propriété qu’il avait acquise en 2016 au prix de 2,5 millions de dollars.

Le nageur espère tirer un bon profit de la vente puisque la demeure est désormais sur le marché pour la somme de 4,125 millions.

Avec sa superficie de plus de 6000 pieds carrés, la maison comprend cinq chambres à coucher, six salles de bains complètes et une toilette.

L’immense cour est sans contredit l’un des plus grands atouts de la propriété, avec son immense piscine creusée et son salon extérieur comprenant un foyer.

Michael Phelps et sa femme Nicole Johnson ont accueilli en février dernier leur deuxième enfant, un petit garçon nommé Becket. Boomer, leur premier fils, est né en 2016.