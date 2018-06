L’horloge prouve l’existence de l’horloger

Je suis convaincu de l’existence de Dieu même si je ne suis pratiquant d’aucune religion Les athées qui la nient catégoriquement me sidèrent. Prenons le cas hypothétique d’un Zoulou ne connaissant rien à la civilisation moderne qui se promène dans l’épaisse forêt amazonienne qui tombe soudain sur un bolide de course Ferrari parachuté en pleine brousse près de son village. Le choc ayant fait s’ouvrir le capot, le moteur resplendit dans toute sa complexité.

Devant cette prodigieuse découverte, comment va-t-il réagir ? Va-t-il croire que le véhicule s’est auto-engendré? Qu’il a poussé à même le sol? Que c’est la nature qui l’a créé? Qu’il est le fruit du hasard? Ou son instinct ne va-t-il pas lui suggérer que cette incroyable chose dont il ignore la nature exacte et l’usage, a été conçu par une entité intelligente? L’existence d’une telle stupéfiante création ne prouve-t-elle pas l’existence de son créateur?

Il en sera pareil pour n’importe quel objet sophistiqué et complexe. On ne peut qu’en conclure qu’il a été conçu et réalisé par un être intelligent, un expert, un ingénieur. Nul ne conclura qu’un tel mécanisme s’est forgé de lui-même ou que le chaos s’est organisé pour en accoucher.

Quotidiennement on contemple un ciel infini, un univers sans limites peuplé de milliards de galaxies, d’étoiles et de planètes. Les physiciens ne cessent de s’émerveiller de la complexité de la matière. Le corps humain est également une merveille. Tout ça pendant que certains pensent encore que tout ça est le fruit du hasard, refusant d’y voir l’intervention d’une intelligence supérieure. Selon ces partisans du déni, cela ne serait pas l’œuvre Dieu. Le hasard responsable de tout selon l’athée, c’est tout simplement Dieu qui travaille incognito. Notre esprit étant éternel, l’Éternel dispose de l’éternité pour venir à bout de la suffisance et du scepticisme. Il va y parvenir c’est certain. Si ce n’est pas dans cette vie terrestre, ce sera dans la prochaine.

Daniel Raymond

Ne vous en déplaise, l’horloge et la Ferrari ne sont que des objets qui une fois créés n’évolueront jamais sans la main de l’homme. Alors que tous les êtres vivants sur terre sont tous issus des mêmes cellules primitives. À titre d’exemple, les animaux, incluant l’homme, ainsi que les plantes, partagent 70% de leur ADN. Prenez note aussi que la majorité des athées renie le Dieu judéo-chrétien qu’on leur a proposé dans l’enfance, et pas nécessairement d’autres définitions possibles de Dieu, pas plus que le principe universel d’organisation de la vie. Sachez que la science, Darwin au premier chef, nous a appris que la vie sur terre, menant à l’espèce humaine, est le fruit de l’évolution, du hasard, ainsi que de la sélection naturelle.