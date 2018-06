L'Université Laval reçoit un prix pour son travail sur la prévention du suicide

QUÉBEC | Un prix a été décerné lundi à l'Université Laval par l'association québécoise en prévention du suicide pour l’ensemble de son travail cette année.

L'établissement d'enseignement a redoublé d'efforts pour éviter le pire et le message passe, car les demandes d'aide sont plus nombreuses qu'avant. Ce n’est pas en raison du nombre croissant de personnes passant à l’acte, mais plutôt, croit-on à l’Université, en raison d’une démocratisation des services offerts. Les personnes osent aller chercher de l’aide, plus qu’auparavant.

Depuis 10 ans sur le campus, il existe des sentinelles. Ils sont 170 aujourd’hui, membres du personnel, formés pour détecter la détresse. Leur rôle est de rediriger les étudiants vers les meilleurs services offerts afin d'éviter le geste irréparable.

Au Québec, surviennent tous les jours trois suicides et 70 tentatives. Il ne faut pas hésiter à appeler au 1-866-APPELLE (1-866-277-3553) pour demander de l’aide.