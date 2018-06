Mur antibruit sur Laurentienne: les travaux débuteront vendredi

Les travaux de construction du mur antibruit sur l’autoroute Laurentienne nord, entre les boulevards de l’Atrium et Jean-Talon Ouest, débuteront ce vendredi 15 juin.

Le ministère des Transports (MTQ) a rendu publique cette information, mardi après-midi. Les travaux doivent durer jusqu’en décembre. Ils seront ensuite suspendus pour l’hiver avant de se terminer par des aménagements paysagers à l’été 2019

La sortie de l’autoroute Laurentienne vers le boulevard Louis-XIV sera fermée du 25 juin jusqu’à la mi-septembre. «Les usagers de la route seront dirigés vers la sortie du boulevard Jean-Talon. Il y aura aussi, au besoin, fermeture d’une voie sur trois sur l’autoroute Laurentienne nord en dehors des heures de pointe et fermeture des bretelles des boulevards de l’Atrium et Jean-Talon de soir et de nuit», explique le MTQ.

Les travaux consistent à prolonger de 2km le mur de 250 mètres construit en 2014 le long de l'autoroute Laurentienne nord. Lors de l'annonce du projet, en collaboration avec la Ville de Québec, les intervenants avaient estimé que le chantier coûterait entre 5 et 10 millions $ et que la structure permettrait de réduire le bruit de sept décibels.