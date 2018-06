Retour à la maison éprouvant pour les Capitales

Les Capitales n’avaient pas encore subi de raclée depuis le début de la saison. C’est maintenant chose faite.

Le retour au Stade Canac a été pénible mardi soir pour les hommes de Patrick Scalabrini qui se sont effondrés en cinquième et sixième manches (6 pts), en route vers un revers de 8-3 devant les Champions d’Ottawa.

«On en avait une très mauvaise dans le corps et en général, ça a été un match très mal jouer de notre part», a résumé l’instructeur-chef dans un court point de presse.

Scalabrini a même été expulsé au sixième tour au bâton des visiteurs durant lequel ses protégés ont alloué quatre points après avoir pété les plombs à l’endroit de l’arbitre posté au premier coussin. Ce dernier a jugé que Josh Vitters avait échappé la balle en tentant de capter le relais de Brad Antchak sur le roulant Steve Nyisztor. Or, à la reprise, Vitters a semblé avoir laissé tomber la balle au sol en voulant effectuer un relais après l’avoir initialement maîtrisée.

«On était amorphes, mais j’étais fâché contre la décision. C’est un jeu de routine. Il n’y a d’appel, personne n’en parle», a expliqué Scalabrini, qui a cédé les règnes de l’équipe à ses adjoints Jean-Philippe Roy et Karl Gélinas après sa crise.

Brett Lee, Andrew Elliot, Mark Vasquez et Will Dennis se sont tour à tour succédé au monticule. Appelé en relève en sixième, Elliot n’a rien fait pour donner du répit à ses coéquipiers muselés en offensive, accordant trois points mérités sur autant de coups sûrs et trois buts sur balles. Les lanceurs ont été généreux en offrant un total de dix passes gratuites. Scalabrini a bien hâte de renouer que Lee retrouve ses repères, lui qui éprouvait des ennuis dans un quatrième départ consécutif.

«Lee n’a pas connu une bonne sortie et c’est assez pénible depuis qu’il a recommencé», a débité le gérant. À sa décharge, deux erreurs coûteuses, dont l’une rare de Yordan Manduley en cinquième manche, ont souri aux Champions.

L’ancien des Caps, Sébastien Boucher, s’est amusé chez les Champions en finissant la soirée avec quatre points produits. Point positif de l’autre côté : Kalian Sams a réussi sa quatrième bombe avant son départ (voir autre texte).

Un nouveau s’amène

Avant la rencontre, les Capitales ont mis sous contrat le joueur d’avant-champ T.J. White qui s'alignait jusqu'ici avec le club AA des Twins du Minnesota, à Chattanooga. Choix de 18e ronde des Twins en 2014, ce natif de Las Vegas a été libéré au terme du repêchage du baseball majeur, la semaine dernière.

En trois campagnes au niveau AA, White a frappé pour ,242, claqué 18 longues balles et produit 101 points.

C’est grâce à l’ex-Capitale Marcus Knecht qu’il a entendu parler de sa nouvelle ville d’adoption.

«Il a de bons chiffres dans le AA qui se traduisent habituellement par de bons résultats dans notre ligue», a exposé Scalabrini, qui prévoit l’employer au troisième coussin à la place de Josh Vitters, qui déménagera son gant vers le premier but.