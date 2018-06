Sommet du G7: «Mission accomplie», se félicite Labeaume

Le maire de Québec s'est réjoui de la façon dont s'est déroulé le G7, à Québec. «Mission accomplie», a-t-il affirmé, en lançant des fleurs aux policiers pour leur travail.

«Je veux remercier le Service de police de la Ville de Québec, et tous les policiers et policières qui ont fait un travail extraordinaire. Je pense que la population est fière d'eux», a exprimé mardi Régis Labeaume.

Les policiers avaient comme mandat de protéger l'intégrité des personnes et des propriétés, a-t-il rappelé, et ils ont rempli leur tâche adéquatement.

«On n'a eu aucun vandalisme. C'est grâce à eux. C'est mission accomplie, parce que pour ceux qui avaient le souvenir de 2001 (au Sommet des Amériques), c'était très inquiétant.»

Régis Labeaume a rejeté les critiques sur l'omniprésence de la sécurité. «C'est damn if you do, damn if you don't. S'il y avait eu de la casse, ça aurait été de notre faute. Et là, finalement, vu qu'il n'y a pas de casse, ça serait aussi de la faute de la police. »

Le maire s'est par ailleurs dit surpris de la faible mobilisation des manifestants.